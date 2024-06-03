享譽國際的芬蘭設計品牌Marimekko，大家一定對其招牌圖案為Unikko(罌粟花)不陌生吧！今年迎來Unikko印花誕生60週年，Marimekko攜手了咖啡界的蘋果「藍瓶咖啡」，將咖啡廳換上Marimekko的獨家設計，還有一系列吸睛的聯名周邊一齊亮相！

Marimekko X 藍瓶咖啡雙強聯手

以獨特的印花及顏色聞名的芬蘭生活設計品牌Marimekko，推出的產品從質感絕佳的服裝、背包及配件等紡織品到餐具家居裝飾品都有。為了慶祝Unikko印花的60週年，與藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee聯手，打造充滿充滿Marimekko的體驗咖啡廳，於6月14日至6月30日起登場，領人走進Unikko的獨特世界觀。





此次的合作中，在「Blue Bottle Coffee 代官山咖啡店」及「Blue Bottle Coffee 澀谷咖啡店」的外觀及室內設計大膽使用了Unikko的設計，並採用藍瓶咖啡的招牌藍色調為底色，而咖啡師的制服也採用Marimekko的設計風格，以大量藍色的Unikko妝點，穿著Unikko圖案的圍裙、帽子及 T 恤迎接來客，吸引路過旅人的眼目。





當中，最受矚目的莫過於9款聯名周邊商品了！品項豐富多元，從服飾、帽子、托特包到馬克杯、咖啡濾杯到保溫杯，一應具全！每款皆結合Marimekko的療癒圖樣，讓人忍不住全包了！這些商品將在藍瓶咖啡門市及官方網路商店販售銷售，獨家聯名錯過可惜！











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銷售咖啡廳：清澄白河旗艦店、青山、新宿、六本木、品川、三軒茶屋、池袋、惠比壽、銀座、廣尾、竹芝、澀谷、代官山、NEWoMan YOKOHAMA 咖啡館、港未來、梅田茶屋町、京都、京都六角、京都木屋町、神戶、神戶阪急、福岡天神。

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