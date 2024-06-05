愛逛街的人注意！澀谷站東口的大型商業複合設施「澀谷AXSH（SHIBUYA AXSH）」正式敲定於2024年7月8日開幕。AXSH 的1～4樓為一般遊客也能進入的商業設施，5～23樓為辦公室。進駐1～4樓的店家中，有不少是東京的首間分店！一起來看有哪些品牌！

澀谷AXSH

澀谷 AXSH 位於澀谷站東口，從澀谷站往青山地區延伸，過去多是商辦，較少供遊客消費的店家，如今，AXSH 將連接澀谷二丁目的飲食區和青山的文教區，有望成為全新的澀谷地標，值得打卡。







澀谷AXSH：廣場

通往澀谷站的廣場將設置大型透明屏幕，同時也將安排餐車進駐。通往青山的廣場將引入現代藝術畫廊和藝術酒吧，同時也會有大型的藝術展示品。展示品每年預計更換2至3次。第一批展示的作品由享譽國際的法國藝術家Jean Jullien創作。







澀谷AXSH：夏威夷風餐廳 hale’aina HOA

沖繩恩納村的夏威夷風咖啡廳「hale’aina HOA」進駐了美食區。在這間餐廳，你可以品嚐到在沖繩非常受歡迎的夏威夷燒烤「HIBACHI」拼盤和蒜香蝦等美食。此外，店內也還有Loco Moco、鮪魚沙拉、Malassada甜甜圈和巴西莓果碗等夏威夷經典料理。如果你急著趕行程，這家餐廳也提供外帶喔。







澀谷AXSH：咖啡廳 SINGLE O SHIBUYA

2003年成立的澳洲雪梨咖啡專賣店 SINGLE O SHIBUYA 提供一站式咖啡，你能輕鬆快速地品嚐到精品咖啡，只要「按壓」，就能在10秒內取用熱騰騰的咖啡。







澀谷AXSH：義大利咖啡廳 ANTICO CAFFÈ AL AVIS

義大利咖啡廳 ANTICO CAFFÈ AL AVIS 以義大利街角的「咖啡吧」為概念，咖啡師將會為客人一杯、一杯地精心沖泡咖啡，並準備填滿新鮮餡料的帕尼尼。店內也提供手工製作的當季甜點。除了咖啡廳以外，AXSH 館內的TRATTORIA PIZZERIA 207 也不容錯過。TRATTORIA PIZZERIA 207 是在葉山頗具人氣的義大利餐館，也是這家餐廳首次進駐東京。店內的廚師曾在義大利接受培訓，專門為客人提供正宗的義大利料理和由道地披薩。白天明亮開放，店內到了夜晚則變成星光閃爍的餐廳。如果你夢想著日本菁英上班族的生活，可以考慮來 AXSH ，體驗在豪華商業設施用餐的感覺喔。







■景點資訊

地址：東京都澀谷區澀谷2丁目17-1

交通方式：JR山手線、埼京線、湘南新宿線，東急東橫線、田園都市線，東京地鐵銀座線、半藏門線、副都心線，京王井之頭線「澀谷站」附近（從銀座線Hikarie檢票口步行1分鐘）

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