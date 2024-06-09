如果你總是把自己打扮得很精緻，不只噴香水，也愛跑咖，品味咖啡，超人氣香水品牌 SINN PURETE 和東京表參道咖啡廳 THE CAFE by cadet. 的聯名商品就很適合你朝聖一波！2024年5月27日起，2家品牌共同開發了3款以香水為創作理念的原創飲品。不只如此，TOM DIXON的藝術玻璃杯將質感又提高了一階！

SINN PURETÉ Ｘ THE CAFE by cadet.

SINN PURETÉ 是誕生於日本的美妝護理品牌，其理念是MINDFUL BEAUTY。品牌採用混合天然配方，並根據腦波解析來設計香味。SINN PURETÉ希望透過旗下的產品，在美容、時尚和正念冥想的領域，都能替使用者帶來深遠的意義。品牌產品包含香氛、護膚、彩妝、身體護理和髮質護理等。







SINN PURETÉ Ｘ THE CAFE by cadet.：OVER THE MOON

OVER THE MOON 飲品和香水的套組為1,200日圓，含稅，單飲料則是900日圓。飲品本身是香草蜜桃牛奶。內含果凍的水果牛奶能夠令人聯想到月夜下甜美的關係，具有成熟的韻味。香水前調的香氣是夜晚釋放強烈香味的晚香玉，搭配瞬間綻放的橘子和桃子香。中調是柔和粉質的鳶尾花香和濃郁甜美的梔子花香，後調的香草香氣則如絲般，能在肌膚上縈繞。麝香散發出隱約的性感氣息，表現出細膩而深邃的層次感。







SINN PURETÉ ✖ THE CAFE by cadet.：SELF EMPOWERMENT

SELF EMPOWERMENT 套組是1,200日圓，含稅。單點飲料一樣是900日圓。飲料的部分是香料茶汽水。清爽的伯爵茶汽水帶有肉桂糖漿和綠豆蔻等香料的味道，雖然簡單清爽，但又獨具個性。香水的部分，前調是迷迭香和百里香等草本香氣；中調是柏木香。後調的香根草、乳香和苔蘚帶來濕潤的氣息。整理來說，木質調香氣猶如從內心湧現的自信，能賦予人力量。







SINN PURETÉ Ｘ THE CAFE by cadet.：LOVE UNLOCK

LOVE UNLOCK 套組價格一樣是1,200日圓，含稅。飲品單點價格一樣是900日圓。說到愛情，當然少不了草莓和玫瑰囉。酸甜的草莓搭配高雅的玫瑰糖漿，加上蘇打水和漂浮的玫瑰花瓣，營造出朦朧的倩影。前調是橙花和佛手柑的清新純淨香氣，展現出女性的魅力，並加入薑的微苦增添深度。中調則是甜美辛辣的康乃馨香氣，配以濃郁華麗的茉莉和玫瑰。後調的皮革和琥珀散發著深邃且精緻的香氣，帶著神秘的餘韻，勾勒出記憶中愛人的影像。這款香水以華麗的花香為主調，配以辛辣的基調，隨著時間和佩戴者的不同，展現出多樣的風貌。







SINN PURETÉ Ｘ THE CAFE by cadet.：香水套組

3種香水也有出成套組，3款香味容量都是40mL，價格為12,500日圓，含稅。以日本的知名香水來說，這價格並不算太昂貴。外型精緻，又有特殊的調香故事，不只適合送人，也可以拿來自用收藏。





THE CAFE by cadet. 由英國的知名生活風格品牌 TOM DIXON所打造，位在南青山的IDEAL大樓內，於2023年5月8日與神保町的法式餐廳cadet 聯名開設。這家咖啡廳提供法式風格的壺裝麵包和原創混合咖啡，在TOM DIXON 精心設計的照明和室內空間中，為客人帶來沉浸式的精緻體驗。



地址：東京都港區南青山6-13-1 IDEAL大樓1F TOM DIXON內交通方式：從表參道站步行8分鐘營業時間：11：00～18：00公休日：三日