一直是許多南港上班族指定聚餐、老闆請客必選餐廳之一「台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理」，這一次為了讓上班族們、老饕們可以多一個理由聚餐，特別推出全新「水墨松露黑天鵝四吃」翻玩粵式燒鵝、以廣東精粹融合創新功力，將燒鵝於烘烤前使用松露醬以東方之美水墨畫的方式，反覆塗抹於鵝身上，讓香氣滲入鵝肉再進行慢火爐烤形成擬真「黑天鵝」，南港上班族們、老饕們一定不能錯過。
粵亮廣式料理主廚表示，燒鵝肥美的精隨就在於吸附醃料香氣的鵝肉，是否能在齒頰留香同時仍保有柔軟的質地，新推出的「水墨松露黑天鵝」選用重達5斤半的白羅曼鵝烹製，需先以山奈粉、百草粉等八樣香料所特調的醃料醃4小時後洗淨，再以滾水將鵝皮川燙約五秒讓表皮收縮，放入冷水冰鎮至冷卻，待溫度降至常溫再瀝水滴乾，均勻反覆的淋上特調脆皮水以冷風風乾一宿，隔天抹上以松露醬及墨魚汁、竹炭粉調製的水墨松露汁後再放入訂製的百萬級大型專業烤爐，精準管控不同的溫度及時間，將烤爐預熱後，以中小火約130度將鵝皮烘約5分鐘至乾爽無濕氣，再以中大火180-190度烘烤50鐘至全熟，最後再使用210度高溫槍火上色至令燒鵝皮脆肉嫩。
其中，第一吃「菠菜馬告松露黑天鵝捲」為最傳統的吃法，將剛出爐的燒鵝片皮，搭配菠菜馬告口味的餅皮與黃瓜、蔥絲，再抹上以蘋果汁、梅酒、黑松露醬慢火手推4小時調製的甜麵醬，一口咬下帶皮帶肉的口感，柔軟的鵝肉富含油脂，揉合香味奔放松露與尾韻帶點果酸甜感的甜麵醬，滋味十分別致。
此外，第二吃的「水墨松露鵝壽司佐奧賽嘉魚子醬」則為主廚創新之做，將中式燒鵝與日式壽司結合，選用溯源台東池農米製成的醋飯為基底，將酥脆的片皮鵝鋪平於飯上，使豐厚鵝油脂肪滲入飯中，再以法國奧賽嘉魚子醬與松露醬點綴增添鮮味，最後放上紫蘇花，讓鹹、香、鮮、酥悄然的在口中竄流，不僅用料奢華，視覺更為滿分。
還有第三吃的「鮑魚黑松露鵝肉鬆」將鵝肉切成鵝鬆大小，以大火快炒保留鍋中鑊氣，再拌入松露醬、黃綠節瓜、紅蘿蔔、洋地瓜、炒好的蛋白碎與脆硬的松子使咀嚼變化更加多元豐富，並以蘿美生菜盛裝，出餐厚再放上以大骨、老母雞、金華火腿熬煮四小時，鮮嫩多汁、軟糯彈牙的吉品鮑，創造色香味與華麗視覺兼具的美食，讓人一口接著一口停不下來。
最後的第四吃「藤香椒麻干鍋炒鵝架」則將鵝架斬件後，搭配當季季節鮮蔬高溫油炸，再加入粵亮自製，以郫縣辣豆瓣為基底辣跳醬，使用道地四川干鍋的方式翻炒，若不吃辣者則可改為「搖滾百匯風沙鵝架」以港式經典料理避風塘方式烹調，是一道香氣撲鼻，令人齒頰生津的扒飯殺手。
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六福萬怡粵亮廣式料理 水墨松露黑天鵝四吃
套餐售價：6,880元+10%可供4~6人享用，需3天前預約。
套餐四吃：菠菜馬告松露黑天鵝捲、水墨松露鵝壽司佐奧賽嘉魚子醬、鮑魚黑松露鵝肉鬆、藤香椒麻干鍋炒鵝架
台北六福萬怡酒店
地址：台北市南港區忠孝東路七段359號8樓
粵亮廣式料理 訂位專線：02-6615-6528