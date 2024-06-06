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京都嶄新伴手禮登場！友善環境品牌GOOD NATURE MARKET再創廢棄可可亞價值，結合濃厚抹茶打造「抹茶費南雪」。

2024-06-06 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社ビオスタイル 人氣：2,074
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特派員 Trish

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永續發展、健康等議題受到越來越多民眾重視，許多品牌也開始關注這些議題。來自日本的友善環境品牌「GOOD NATURE MARKET」再創廢棄可可的價值，使用廢棄可可豆殼，結合京都宇治抹茶，製成香氣濃厚的「抹茶費南雪」！

GOOD NATURE MARKET愛地球新品「抹茶費南雪」香濃登場

友善環境品牌「GOOD NATURE MARKET」旨在以輕鬆有趣的方式將5 GOOD(對身體、心靈、地區、社會和地球有益)的美味帶到日常的餐桌上，與大家一同描繪幸福的未來。這次，鎖定運用廢棄可可豆外殼再創新品的「GOOD CACAO」系列，推出嶄新風味的「抹茶費南雪」，帶給消費者不同的味覺饗宴。
 

抹茶費南雪，選用了石臼挽製的宇治抹茶呈現茶的故鄉——京都風味，享受宇治抹茶特有的澀味、苦味的同時，還能嘗到回甘滋味，且透過石臼挽製的抹茶顆粒均勻、細緻，能與麵糰完美融合，引出抹茶最純粹的滋味。


另外還添加了來自以日本傳統風景聞名的京都美山「茅葺之里」的美山牛奶的乳清，讓整體口感更加溫潤輕盈，容易入口。而費南雪的表面更撒上一般常被丟棄的可可豆殼粉，增添焦香。可可豆殼是在製作巧克力時，烘烤過的可可豆產生的外殼，多半是被丟棄的，這次業者再創其價值！將可可豆殼粉均勻撒在費南雪上精心烘焙，散發出類似焦糖的香氣及微苦風味，大大突顯了費南雪的香甜，也讓廢棄食材發揮最大效益。



此外，因烘焙糕點的保質期通常較短，容易導致浪費，為此特別將這款費南雪的包裝調整為罐頭包裝的方式，將保質期延長至12個月。打開罐頭即可享受新鮮口感，非常適合作為備用食品。外包裝的和風設計也適合作為伴手禮與親朋好友分享。



■商品資訊
價格：3個 972日幣（含稅）
販售店舖：
1樓「MARKET」
GOOD NATURE STATION ONLINE（官方網站）

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