近期席捲全台的超人氣療癒角色「吉伊卡哇(ちいかわ)」與長年榮登日本伴手禮之冠的「東京芭娜娜」合作！在2024年3月推出了「香蕉布丁蛋糕」，登場一周內就突破了10萬個的銷量。現在這款火紅伴手禮於2024年6月5日至6月11日快閃大阪的阪急梅田本店！關西的粉絲們也有機會嘗到這款療癒甜點。





吉伊卡哇Ｘ東京芭娜娜！獨家伴手禮現身大阪

雙強聯手的熱銷款甜點「吉伊卡哇香蕉布丁蛋糕（ちいかわバナナプリンケーキ）」以主角們「Chikawa」、「Hachiware」及「兔子」為元素，精心設計出6款圖案，每一款都可愛到讓人捨不得吃！甜點本身也同樣讓人驚豔！鬆軟的海綿蛋糕內包裹著入口即化的香蕉布丁風味奶油及苦甜焦糖奶油，雙層風味一次享有。







在包裝上，也融入了滿滿的吉伊卡哇，不管是禮盒的外包裝，或是個別的單獨包裝，都充斥著吉伊卡哇的身影，甚至還有裝扮成東京芭娜娜的逗趣圖案。看著包裝上吉伊卡哇愉快的神情，也讓人不知不覺也跟著愉悅起來。





此外，購買8個裝的吉伊卡哇香蕉布丁蛋糕禮盒，就能拿到一張吉伊卡哇的原創貼紙，共有3款，分別為「Chikawa」、「Hachiware」及「兔子」，採隨機附贈。不僅如此，就連紙袋也是誠意滿滿，前後都是吉伊卡哇的圖案，值得帶回家收藏留念。





現在關西人也有福了！吉伊卡哇香蕉布丁蛋糕將快閃大阪的阪急梅田本店，從2024年6月5日至6月11日限時7天，在關西暢玩的旅人趕快衝一波，將最療癒的伴手禮帶回家！禮盒共有8個裝及4個裝兩款。快閃日期：2024年6月5日～6月11日地點：阪急うめだ本店 地下1階 フードステージ營業時間：10：00～20：00商品名稱：吉伊卡哇香蕉布丁蛋糕(ちいかわバナナプリンケーキ)售價：4個 810日幣(含稅)8個 1,706日幣(含稅)