桃園老字號購物商城「台茂」，在每次連假期間都準備滿滿的免費活動、表演和市集，不同的主題活動讓桃園人每次都都有不同驚喜。這次今年最後一個連假，特別規劃精彩絕倫的魔幻馬戲特技秀、絢麗的無人機群飛秀之外，還邀請小朋友心中大明星「汪汪隊立大功」，免費見面會讓小朋友尖叫到燒聲。同時，一旁也有各式各樣美食市集讓大家填飽肚子。







擁有全台最大、最好玩的大型全方位特色公園的台茂，在超過5千坪的公園綠地中，除了有小朋友玩到不想回家的共融式兒童遊樂場，週末假日也規劃眾多活動，這次端午連假就由無人機群飛秀打頭陣，於6/8晚間19:40~19:47在空中編織絢麗的圖案，超過400秒的演出免費欣賞。6/9下午則是有頂尖特技團隊帶來超高難度的「魔幻馬戲特技秀」，讓人驚呼連連。6/10則是有小朋友界的救援小英雄「汪汪隊立大功」見面會，阿奇、天天人偶現身快帶小朋友來追星。







連假三天也邀請34家人氣美食、文創手作和餐車快閃，爆夯麻糬PK賽排隊人氣王的「方人也鮮奶麻糬」和「程豐頂級西螺麻糬」，也有布農族小米甜甜圈「不思閣米田圈」、IG打卡爆紅的「那個彩色地瓜球」，網路號稱神秘餐車的「胖子修餐車」也帶來美味的古早味鹹豬肉、米腸的組合餐，就連毛小孩也有專屬的「狗格派對」。



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台茂 端午節連假活動無人機群飛秀日期：6/8(六)時間：19:40~19:47地點：台茂公園圓形廣場魔幻馬戲特技秀日期：6/9(六)時間：16:00~16:30地點：台茂公園圓形廣場汪汪隊立大功 見面會日期：6/10(日)時間：16:00~16:30地點：台茂公園圓形廣場端午節市集日期：6/8(六)-6/10(一)時間：6/8-6/9 15:00-20:30；6/10 15:00-19:30地點：台茂公園