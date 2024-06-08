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達美航空台北直飛西雅圖新航線開通！探索達美航空豪華客艙體驗、串聯美國主要城市旅遊，享受高品質的旅行航程。

2024-06-08 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：460
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

達美航空宣布於2024年6月7日正式開通台北至西雅圖的每日直飛航線，此舉不僅為台灣旅客提供更便捷的旅行選擇，亦透過西雅圖作為樞紐連接美國各大城市。這條新航線的開通象徵著達美對台灣市場的重視及其發展潛力的肯定，為台美之間的交流帶來新的動力。
達美航空台北直飛西雅圖新航線開通

達美航空的台北至西雅圖新航線不僅為台灣旅客提供了一條快速直達美國的新通道，也極大地提升了旅行的便利性和舒適度。該航線的開通，是達美航空對提升服務品質和旅客體驗持續努力的一部分。達美航空一直以客戶為中心，致力於提供一流的飛行體驗和尊貴的客戶服務。
達美航空台北直飛西雅圖新航線開通

同時，達美航空在服務上不斷創新，諸如引入了多樣化的客艙類型，以滿足不同旅客的需求。從豪華的「達美至臻商務艙」到經濟實惠的經濟艙，每種選擇都設計以提供最大的舒適和便利。此外，達美航空在機上餐飲服務上也力求卓越，提供由名廚設計的多樣化菜單，不僅美味還健康，並且配合各種高品質的酒水選擇。
達美航空台北直飛西雅圖新航線開通

而且在機上娛樂方面，達美的Delta Studio提供了豐富的多媒體選擇，從最新的大片、經典電影到音樂和遊戲，滿足了各年齡層旅客的需求。此外，達美航空為了提升旅客的整體體驗，不斷投資於技術創新，包括提供免費的Wi-Fi服務，讓旅客即使在空中也能保持連接。
達美航空台北直飛西雅圖新航線開通

此外，在環保議題方面達美航空也展示了其領導地位，不僅在機隊更新上采用更環保高效的飛機，還在日常運營中積極減少碳足跡，努力實現永續發展的目標。這些努力反映了達美航空作為行業領導者的責任感，以及對客戶和地球未來負責的承諾。
達美航空台北直飛西雅圖新航線開通

透過這些持續的努力，達美航空不僅增強了其在全球航空業的競爭力，也確保了旅客在選擇達美航空時，能享受到無與倫比的飛行經歷和卓越的客戶服務。隨著台北至西雅圖航線的開通，達美航空期待將更多的世界級服務帶給台灣及亞太地區的旅客。
達美航空台北直飛西雅圖新航線開通



 

關於達美航空

請參考：https://zt.delta.com/apac/z
貴賓室：「達美飛凡貴賓室」https://www.delta.com/us/en/delta-sky-club/overview
Delta Sky Club https://www.delta.com/us/en/delta-sky-club/overview
會員飛行計劃：旅客可免費加入「飛凡哩程常客計劃」，哩數無效期、且累積無上限，搭乘天合聯盟合作航空亦能同步累積。
航班頻率：天天直飛西雅圖，且為市場唯一日間航班搭配美國內陸段綿密航線網絡方便銜接全美各大城市
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