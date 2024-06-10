為了讓老饕、酒精愛好者有更多的選擇，富錦樹集團推出全新「富錦樹鐵球食堂」。位置座落在充滿日式氛圍、綠覆地極高的富錦街，營造出愜意輕鬆風格，要讓國人感受到最有日本街邊自然酒館氛圍，並且由米其林主廚山田武志YAMADA TAKESHI打造當季無菜單料理、再配上精選自然酒，打造台北最chill的自然酒食堂、讓人有一秒飛日本的感覺。





富錦樹鐵球食堂的店內設計以法國與日本街邊自然酒館為主，創辦人吳羽傑訪日時觀察到東京自然酒吧下午兩點開始營業就有許多人等待在門口準備享受自然酒及餐食，希望將下午開始吃飯喝酒的文化帶回台灣，原汁原味呈現日本自然酒食堂風情，從下午到晚上都可以悠閒享受自然酒與鐵球小食，輕鬆擁有愜意時光。





在料理方面，招牌「ウフマヨ/ Oeuf Mayo」是將蛋與鐵球特製美乃滋醬融合的法式前菜，嚴選生食級雞蛋將熟度恰到好處的蛋白、蛋黃搭配獨門醬汁，精準味蕾絕對一試成主顧。此外，招牌餐點「鐵球牛排」以美國最頂級的Prime冷藏菲力牛肉，經過熟成後以高溫慢煎方式鎖住鮮美肉汁，三分熟完美呈現菲力牛排的軟嫩肉質，搭配主廚親選當季時蔬與獨門醬汁，入口享受牛排迷人豐厚香氣口感。





此外，富錦樹鐵球食堂有著精準命中的絕對味蕾，店內布置與餐盤也特別從日本運送來台灣，在看似不拘的擺盤中流露出鐵球食堂專屬的人情味與細膩，只為讓每位來店的客人都可以享用料理與自然酒搭配的絕佳風味。並且，為了讓食材風味更提升，套餐提供主廚嚴選wine pairing，以自然酒無化學添加劑和天然發酵保留住的葡萄原始風味，與法餐的精緻和多樣性相結合，獨特的風味和少干預的釀造方式展現出更加迷人的層次，創造出令人難忘的美食體驗。







富錦樹鐵球食堂

地址：台北市松山區富錦街482號

時間：每週二－六 P.M 14:00 - P.M 22:00⁣

訂位：reurl.cc/bDgoDo

每月1號12:00開放次月訂位

