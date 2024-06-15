玥老師在 Walker 占星告訴你如何善用優勢，天秤座人脈推動錢脈，水瓶座應變能力贏得肯定，牡羊座幫助他人正向回饋。



牡羊座：桃花圍繞，告別單身

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週桃花運勢旺，單身的朋友不能少根筋，遇到對你示好的異性，別再傻傻認為只是好友關係，可以製造相處的機會，讓彼此能多瞭解對方的生活圈。工作表現出色，發揮熱心助人的特質，讓你吸引更多正能量。







金牛座：金錢損失，小心核對

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週金錢運差，跟財務相關的事情都需要謹慎處理，尤其是在職場上的交易，很容易因為一時粗心造成損失，交接的時候記得多檢查幾次，錢財也不能假手他人唷！感情緣分不錯，有困難別悶著，跟伴侶分享，幫你找到方法。







雙子座：感情危機，坦白面對

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週感情運勢會出現不少的考驗，需要先調整自己的心態，面對親密關係別再三心二意，小心引起伴侶的不滿，因此錯過真心對待你的人。溝通的時候，試著好好說明自己的想法跟苦衷，拿出誠意才能感動對方。







巨蟹座：煩惱家庭，奔波勞碌

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週勞心勞力，工作跟家庭都會消耗許多心力，讓你身心疲憊。在蠟燭兩頭燒的情況下，你會對身邊的人失去耐心，除了發生口角爭執，還可能延誤該做的工作，別太糾結小事，保留彈性的空間才能安頓好自己。







獅子座：小人出沒，預防出包

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢容易犯小人，就算你不主動招惹別人，也會因為太出風頭，遭到他人的批評。職場上請保持低調，當跟人合作的時候，別急著表態，多聽對方的想法，可以減少出包的機率。財運不佳，投資前一定要評估風險。







處女座：相處融洽，感情豐收

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週感情緣分佳，有時間安排自己喜歡的活動，參加展覽或是報名旅遊，都有機會遇到不錯的對象，放鬆自在的態度有助於你跟身邊的人相融洽相處，更能提升異性對你的好感度，試著拿出勇氣，打開心胸，展開新戀情吧！







天秤座：與人交流，遇到商機

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢有財神庇佑，有事沒事多跟朋友哈拉聊天，除了維繫彼此的感情，還有合作賺錢的可能。在工作方面，別錯過任何拓展人際的機會，多認識不同領域的朋友，累積的人脈都是未來的錢脈。







天蠍座：工作瓶頸，調整心情

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週工作運勢不足，跟人共事的時候，會有意見不合的情況，你很容易為了堅持己見就跟他人產生摩擦，因而影響工作效率。提醒自己調整心情，暫時放下理想，順著團體運作，可以替你省下許多麻煩。







射手座：不與人爭，長遠經營

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢回穩許多，在工作方面，需要跟同事維持良好的關係，當你們有利益衝突的時候，不用太計較眼前的好處，把眼光放遠，多跟有能力的人交流，能帶給你更多的收穫。財運不錯，有時間研究投資理財，替自己增加收入。







摩羯座：意外事件，放慢速度

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢上下起伏，你很難掌握身邊的人事物，容易遇到突發事件，打亂你原先的計劃，過度的責任感會造成你的壓力，更影響到處理問題的能力。告訴自己放輕鬆，參考旁人的建議，讓你生活回到正軌。







水瓶座：耐心溝通，向上發展

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

本週在職場上，你需要有靈機應變的能力，當碰到麻煩的時候，不用擔心，先展現出你的誠意，並且換個說法跟對方接洽，耐心溝通的過程中能讓事情圓滿解決，也使你在主管面前突顯了自己的優勢，增加向上發展的機會。







雙魚座：照顧身體，健康第一

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

生活隨性的你，不喜歡被原則框住，但是在新的一週需要多注意身體狀況，別因為工作忙碌就忘記吃飯，小心當你免疫力下降的時候，會受到病毒細菌感染，引發感冒的症狀。工作表現一般，及格就好，照顧自己最重要！





跟人相處是門高深的學問，用尊重跟包容看待差異性，更能促進彼此的關係。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。