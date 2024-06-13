為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 京都蜂蜜專賣店miel mie 三条本店夏季限定沁涼冰品來了，優質蜂蜜搭配清爽水果，共譜消暑新滋味。

京都蜂蜜專賣店miel mie 三条本店夏季限定沁涼冰品來了，優質蜂蜜搭配清爽水果，共譜消暑新滋味。

2024-06-13 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：miel mie 人氣：278
share
特派員 Trish

特派員 Trish

網羅日本海內外優質蜂蜜的蜂蜜專賣店miel mie，販售各式蜂蜜製品，這次在京都的三条本店再推新品！夏季限定菜單「自製蜂蜜醃漬刨冰」，使用香甜的蜂蜜配上檸檬、生薑等配料，打造讓人回味無窮的獨特滋味。


 

京都蜂蜜專賣店miel mie 三条本店夏季限定沁涼冰品登場

創業於1998年的蜂蜜專賣店「miel mie(ミールミィ)」直接從日本海內外的養蜂家採購最優質的蜂蜜，販售超過100種蜂蜜，且品項豐富，除了有純蜂蜜外，還有蜂蜜醃漬物、蜂蜜酒等，滿足不同消費者的需求。隨著夏季的到來，附設咖啡廳的「miel mie 三条本店」再次推出最適合夏季享用的沁涼冰品「自製蜂蜜醃漬刨冰」，共有「蜂蜜檸檬刨冰」和「蜂蜜生薑刨冰」2款口味可選，且提供8款蜂蜜任消費者搭配。
 


 

蜂蜜X檸檬「蜂蜜檸檬刨冰（ハニーレモンかき氷）」

「蜂蜜檸檬刨冰」使用的是西班牙產的檸檬蜂蜜醃漬檸檬製成獨家蜂蜜檸檬糖漿，將其大量淋在口感絕佳的刨冰上。碗底和頂部在以切片的蜂蜜檸檬妝點，可盡情享受蜂蜜與檸檬的黃金組合。此外，還可以再自由淋上店家提供的8款蜂蜜增添香甜風味。
 

 

蜂蜜X生薑「蜂蜜生薑刨冰（ハニージンジャーかき氷）」

另一款「蜂蜜生薑刨冰」使用的是匈牙利產的刺槐蜂蜜與新鮮的生薑製成風味獨特的糖漿。刺槐蜂蜜的溫和甜味中融入生薑的辛辣，讓人回味無窮。



■商品資訊
商品名稱：蜂蜜檸檬刨冰（ハニーレモンかき氷）、蜂蜜生薑刨冰（ハニージンジャーかき氷）
售價：各990日幣
販售地點：蜂蜜専門店ミールミィ三条本店ハニーカフェ
地址：京都府京都市中京区三条通富小路西入中之町21

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#蜂蜜檸檬
morechevron_right
文章關鍵字
蜂蜜檸檬 京都 刨冰 日本 more
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up