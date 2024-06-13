網羅日本海內外優質蜂蜜的蜂蜜專賣店miel mie，販售各式蜂蜜製品，這次在京都的三条本店再推新品！夏季限定菜單「自製蜂蜜醃漬刨冰」，使用香甜的蜂蜜配上檸檬、生薑等配料，打造讓人回味無窮的獨特滋味。







京都蜂蜜專賣店miel mie 三条本店夏季限定沁涼冰品登場

創業於1998年的蜂蜜專賣店「miel mie(ミールミィ)」直接從日本海內外的養蜂家採購最優質的蜂蜜，販售超過100種蜂蜜，且品項豐富，除了有純蜂蜜外，還有蜂蜜醃漬物、蜂蜜酒等，滿足不同消費者的需求。隨著夏季的到來，附設咖啡廳的「miel mie 三条本店」再次推出最適合夏季享用的沁涼冰品「自製蜂蜜醃漬刨冰」，共有「蜂蜜檸檬刨冰」和「蜂蜜生薑刨冰」2款口味可選，且提供8款蜂蜜任消費者搭配。









蜂蜜X檸檬「蜂蜜檸檬刨冰（ハニーレモンかき氷）」

「蜂蜜檸檬刨冰」使用的是西班牙產的檸檬蜂蜜醃漬檸檬製成獨家蜂蜜檸檬糖漿，將其大量淋在口感絕佳的刨冰上。碗底和頂部在以切片的蜂蜜檸檬妝點，可盡情享受蜂蜜與檸檬的黃金組合。此外，還可以再自由淋上店家提供的8款蜂蜜增添香甜風味。







蜂蜜X生薑「蜂蜜生薑刨冰（ハニージンジャーかき氷）」

另一款「蜂蜜生薑刨冰」使用的是匈牙利產的刺槐蜂蜜與新鮮的生薑製成風味獨特的糖漿。刺槐蜂蜜的溫和甜味中融入生薑的辛辣，讓人回味無窮。







■商品資訊

商品名稱：蜂蜜檸檬刨冰（ハニーレモンかき氷）、蜂蜜生薑刨冰（ハニージンジャーかき氷）

售價：各990日幣

販售地點：蜂蜜専門店ミールミィ三条本店ハニーカフェ

地址：京都府京都市中京区三条通富小路西入中之町21