夏天就是要喝楊枝甘露！鮮甜的芒果冰沙混搭製成的楊枝甘露，已經成為每年夏天飲料控的標配，酸甜清爽的滋味在酷夏中帶給大家清涼療癒感。今年鶴茶樓將於6/19將楊枝甘露系列強勢回歸之外，更推出升級版「加紅茶粉粿」實現粉粿飲料霸主的稱號。
從2020年每年夏日限定回歸的楊枝甘露，是鶴茶樓夏季最夯消暑飲料。經典款「純港味 楊枝甘露」嚴選香氣濃度最高的新鮮愛文芒果打成冰沙，再搭上鶴茶樓手工自製的鶴頂紅茶凍、葡萄柚果粒、天然椰奶，喝一口就停不下來。
今年，更加碼推出升級版「古早味 楊枝甘露」，將港式楊枝甘露混搭台式古早味粉粿，把鶴茶樓自製的古早味紅茶粉粿添加到其中，帶有決明子紅茶香氣的粉粿，和楊枝甘露碰撞出新火花。
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鶴茶樓 楊枝甘露系列
開賣日：2024/6/19
品項：純港味 楊枝甘露、古早味 楊枝甘露
售價：L 90元
注意事項：僅供L甜冰固定。
鶴茶樓 楊枝甘露第二杯半價
活動日期：2024/6/19(三)
優惠內容：購買新品「純港味 楊枝甘露」、「純港味 楊枝甘露】兩杯任搭，享第二杯半價。
優惠說明：
1、每人限購兩組。
2、限來店，外送/電話訂不適用。
3、價低者半價，結帳四捨五入計。