美食不只是要美味、更要能好拍又有話題！四四南村打卡地標好地「好丘Good Cho’s」夏季限定山系刨冰全面升級進化、強勢回歸。除了吸睛外型與超夢幻雲朵棉花糖，在清涼解暑的同時、色彩繽紛且堆成小山的浮誇感，拍起來可愛又美味，搶攻IG必拍限定美食。
其中「合歡山·雲海」高山花季的浪漫再現，以亮粉色重現花季浪漫。冰山內藏有酸甜鳳梨塊與百香果，佐以椰果與果凍，增添多層次口感。淋上由火龍果、檸檬和薄荷完美結合的淋醬後，整座冰山更為豐富多彩。最後，鹹奶油山峰上浮現一朵可愛又吸睛的棉花糖白雲，將雲海的壯闊展現在花團錦簇的合歡山上。勢必秒殺手機記憶體，顛覆對日式刨冰既有想像。
再則「阿里山·眠月」茶園幽靜的翠綠山色，靈感來自阿里山茶園，冰山鋪滿翠綠山色。內藏手工蜜紅豆與鮮奶酪及黑糖珍珠。淋上煉乳煎茶醬，風味更加香醇。鹹奶油山巔上點綴的彎月，讓無眠的月亮與點點星辰灑落在阿里山上。
最後「玉山·日出」金黃山色的消暑盛宴，嚴選台灣夏日最美味的芒果，打造消暑金黃山色。冰山內藏新鮮芒果與復古蜜漬芒果青，澆上鳳梨、芒果和薄荷特製的淋醬，酸甜開胃。山頂上升起的炙燒甜橙片，如同日出的五彩光輝，照耀在玉山之巔，讓味蕾體驗如同日出般的明亮與美好。
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好丘信義店 山系刨冰2.0
地點：台北市信義區松勤街54號
營業時間：週一~週日 11:00-18:00 (外帶選物區營業到23:00)
山系刨冰2.0 好丘信義店限定販售
合歡山 雲海 每份240元
阿里山 眠月 每份240元
玉山 日出 每份240元