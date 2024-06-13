蠟筆小新鐵粉衝樓下全家、小七！搞笑無理頭的蠟筆小新，是日本長青動漫代表之一，俏皮可愛的小新總是帶給大家滿滿的歡笑。這次，在全家和7-ELEVEN都紛紛推出限定款新品，其中「蠟筆小新魚板杯麵」更是萌到爆棚，一定要先搶囤貨。







全家從韓國引進人氣泡麵Paldo製作的「蠟筆小新魚板杯麵」，於全家便利商店搶先開賣，不僅包裝有滿滿蠟筆小新圖騰，就連裡面的魚板都變成蠟筆小新大頭可愛造型，讓粉絲直呼「太可愛」、「捨不得吃」。目前共有牛肉風味及泡菜風味兩種口味，於7/9前可享第二件6折優惠，要先買起來。







而7-ELEVEN也一口氣推出3款蠟筆小新零食新品，太空版「蠟筆小新迷你可可甜甜圈」，鬆脆香甜的滋味，早上丟進牛奶中療癒感倍增。「蠟筆小新海苔梅子」終於推出小包裝，有小新、小愛、妮妮三款角色，嚴選韓國莞島為原料，越吃越涮嘴的梅子口味嘴饞吃剛剛好。從日本原裝進口「蠟筆小新巧克力風味銅鑼燒」，則是日本製造、台灣限定的點心，每包兩小入，中間都夾有濃厚巧克力醬，一口口吃不停。



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全家 蠟筆小新魚板杯麵

售價：99元

口味：牛肉風味、泡菜風味

優惠：即日起~7/9享第二件6折



7-ELEVEN 蠟筆小新零食

品項：

蠟筆小新可可甜甜圈 25元

蠟筆小新海苔梅子 29元

蠟筆小新巧克力風味銅鑼燒 39元

優惠：小零食全品項任搭兩件8折、三件77折。