夏天就是喝飲料、吃冰的季節啦！冬天辛苦忍耐、減肥之後，當然要在夏天享受一番。這次要介紹的飲料來自Lindt。鵝黃色和粉藍色的配色非常夢幻，用手機的原相機模式，也能拍出好看的網美照！你絕不能錯過的Lindt夏季新品「海鹽水果可可 優格巧克力飲」2024年6月1日限定上市！

Lindt：海鹽水果可可 優格巧克力飲

Lindt 來自瑞士，創業超過175年，在全球120多個國家都有展店，高級巧克力擄獲了眾多的粉絲。日本的Lindt 除了販售巧克力以外，旗艦店和主題咖啡廳也會根據季節，推出限定商品。2024年，Lindt宣布復刻2023年在「夏季瑞士蓮全球票選」中獲得第一名的人氣口味——海鹽水果可可 優格巧克力飲。頂部撒了滿滿的海鹽砂糖，不只如此，頂部和基底都添加了少許來自法國布列塔尼地區的Guerande海鹽，高級鹽晶為整體添加恰到好處的鹹味和獨特的口感。清新的鈷藍色則來自蝶豆花粉，象徵著陽光下閃閃發光的海面和吹拂著海風的海灘。價格為一杯798日圓，含稅。銷售期間較短，從2024年6月1日起，至2024年6月30日截止，售完為止。







販售通路包含Lindt的旗艦店和主題咖啡廳。底下統整了對於旅客來說，交通易達性較高的分店。錯過就要再等1年了，把握時間，希望各位都能成功喝到！





●表參道旗艦店

東京都澀谷區神宮前4-11-6 表參道千代田大樓1F



●澀谷店

東京都澀谷區澀谷1-25-6



●吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-13-14



●京都四條通店

京都府京都市下京區四条通高倉西入 Asobe大樓1F



●Lucua大阪店

大阪府大阪市北區梅田3-1-3 LUCUA B1



●大阪天王寺MIO店

大阪府大阪市天王寺區悲田院町10-48 天王寺MIO Plaza館2F

