擄獲眾多少女心的拉拉熊在去年歡慶誕生20周年，今年則是其夥伴「小白熊」的20周年，為此特別展開「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」，於2024年6月13日至7月28日在東京押上期間限定登場！眾多夢幻餐點一同慶祝小白熊20周年！

慶祝小白熊20周年！期間限定「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」必訪

2004年首度登場的小白熊，今年迎來誕生20周年，業者特別開設期間限定咖啡廳「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」，精心預備繽紛療癒美食，準備與粉絲們一同歡慶小白熊20周年！





繽紛餐點夢幻登場！本次的餐點特別精選了小白熊最喜歡的草莓為元素，打造各式各樣色調粉嫩的餐點，另外還推出草莓造型的紀念蛋糕，歡慶小白熊的誕生！現在搶先來看看這些厲害餐點吧！







小白熊最愛草莓蛋包飯（コリラックマのいちごだいすきオムライス）1,790日幣

抱著最愛的草莓，眼睛閃閃發亮的小白熊蛋包飯，雞蛋下還藏有酥脆炸機。再搭配草莓與奶油醬一起享用，獨特的鹹甜滋味必試。







拉拉熊&小黃雞漢堡拼盤（リラックマとキイロイトリのハンバーガープレート）1,790日幣

拉拉熊、小黃雞也來同慶小白熊20周年！推出充滿肉醬風味的拉拉熊造型漢堡，配上薑黃風味水煮蛋小黃雞及薯條的豐富拼盤。







小白熊 20周年蛋糕（コリラックマ 20th ANNIVERSARYケーキ）1,890日幣

慶祝小白熊20週年的紀念蛋糕！以草莓風味的奶油及桃子打造出草莓造型的精緻蛋糕。可愛的模樣，讓人捨不得吃。







小白熊鬆軟泡沫聖代（コリラックマのふわふわしゃぼん玉パフェ）1,490日幣

草莓果凍與覆盆子雪酪的酸甜滋味，再搭配牛奶布丁的清爽甜味，帶來多層次的味覺饗宴。上方再配上迷你棉花糖及小白熊玩具最中餅來裝飾，增添可愛氣息！※最中餅共有4種造型，採隨機提供。



小白熊草莓漂浮飲（コリラックマのいちごフロート）1,090日幣

打造成草莓造型的覆盆子雪酪，配上酸酸甜甜桃子風味飲，從色調到風味都給人滿滿的少女氣息。





另外，還有茶匙、吊飾、壓克力立牌、小方巾等豐富紀念周邊可購買，讓人隨時隨地都有療癒小白熊相伴









■店舖資訊

店舖名稱：KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE

地點：東京・押上 BOX cafe&space 東京ソラマチ2号店（東京都墨田区押上１丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地）

日期：即日起～7月28日

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