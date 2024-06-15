夏天到了，日本的藥妝店也開始把所有防曬擺出來，祭出優惠和折扣！其中，有些產品在台灣的屈臣氏、康是美等藥妝店就買得到，除非價格有差，不然真的不必丟進購物籃。但是呢！今天要紹的這款 Biore UV Athlizm 防曬噴霧和防曬棒，目前在台灣購買不易，日網推到不行，看到絕對要掃貨！這2款商品究竟強在哪裡，一起來一探究竟！

Biore UV Athlizm 防曬噴霧

Biore 的防曬噴霧標榜能夠均勻覆蓋肌膚，可全方位防曬。只要輕輕一噴，噴霧就會迅速轉化為凝膠狀，緊密貼合肌膚，防護紫外線。此外，噴霧瓶也採用了長按噴霧設計，可以迅速覆蓋大面積的身體部位，噴霧量約為以往產品的3倍。在使用前，不需要上下搖勻，甚至能夠顛倒著噴，就算要噴背，也可以自己來，不必麻煩親朋好友。更強的是，這款防曬噴霧還能使用在容易受到紫外線侵害的頭皮、頭髮上。除了防曬以外，噴霧本身耐汗、防摩擦、不易脫落，可阻隔UV，適合戶外休閒或運動前使用。一罐容量足足有70ml。價格為2,200日圓左右，依據通路有所不同。







Biore UV Athlizm 防曬噴霧：建議使用部位







Biore UV Athlizm 防曬棒

防曬棒則可以和防曬噴霧搭配使用。相信有不少女性在戶外活動，也會化上淡妝，但如果流汗以後，要補塗防曬，就會擔心疊擦致痘的問題，因此，Biore 特地推出了可以在妝面上使用的防曬棒。這款產品採用延展性的水潤配方，可以毫無負擔地補塗，不會影響妝容。和同系列的防曬噴霧以外，這款防曬棒抗汗、防潮、防摩擦，SPF50＋，PA＋＋＋＋，具備UV耐水性。可用一般清潔產品輕鬆卸除，同時也具有提亮膚色效果，不易致痘的，也已通過過敏測試。最後，這款產品還具有清新的花香薄荷香味，可作為化妝前的防曬隔離霜使用喔。容量為10g，價格為2,200日圓左右，依據通路有所不同。

