養樂多總是讓人忍不住想喝一瓶！為了讓消費者有更多的選擇，這一次全新推出的新養樂多，由日本養樂多研發、臺灣限定「新養樂多」，除了成分中有養樂多代田菌外，更添加由日本養樂多中央研究所自行研發的專利半乳寡糖(益生質)及水溶性膳食纖維，可促進腸道蠕動、增進排便順暢。
台灣養樂多公司表示，最適合飲用「新養樂多」的族群，為久坐辦公室、運動量少、多肉食、蔬果攝取不足，等種種因素造成排便不順者。「新養樂多」成分當中的優質益生菌(養樂多代田菌)，其應用產品(養樂多300 LIGHT)在台灣早已獲得胃腸功能改善、免疫調節、輔助調整過敏體質等三項健康食品認證。
同時更添加益生質(養樂多半乳寡糖)，可作為消化道有益菌的養分，讓益生菌與益生質達成１＋１＞2的共生質加乘效益，而水溶性膳食纖維，可促進腸道蠕動，「新養樂多」飲用建議1日1瓶，平衡消化道細菌叢生態，幫助維持消化道機能，使排便順暢。
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新養樂多
實體通路：6/14起，新養樂多（4瓶裝）開始在全聯福利中心全面上架
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