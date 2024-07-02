生活由各式各樣的選擇組成，平日選擇午餐吃什麼，週末要去哪裡走走，想擁有甚麼樣的理想生活，都必須做出更好的選擇。對許多人而言，每天的第一個選擇，往往是喝什麼咖啡，而內行咖啡控不約而同選擇始終追求Better的彼得好咖啡，用注入熱血與堅持的咖啡，為美好的一天拉開序幕。





彼得好咖啡創立之初，創辦人Peter致力於為大家的生活提供一杯好咖啡，讓咖啡的醇香伴你前行，度過每一個充滿挑戰的日子，因此即使每日汗流浹背，仍堅持在高溫環境親自烘豆，細細觀察每一款咖啡豆於不同溫度中展現的風味變化，只為淬鍊一杯極致精品，將幸福的滋味分享給更多人。



因為這樣追求完美的職人精神，讓彼得好咖啡在食材與器具的選擇上更加講究，除了咖啡採用生豆來源有保證的100%阿拉比卡豆，為追求拿鐵的極致風味，Peter堅持選用屢獲國際肯定的100%優質 Dr. Milker極鮮乳，讓每一個人戴上濃醇白鬍子，享受100分的幸福滋味。



16年如1日，為每一杯咖啡注入熱情，打造美好時光

走進深耕雙北的彼得好咖啡，無論是一代店的溫潤樸質，或是二代店的簡約俐落，都是為了營造最減壓的舒適空間，期盼熱愛咖啡、認真生活的顧客們像回到溫暖的家，獨處也好，相聚也棒，都能自在悠閒地享受在這裡的時時刻刻。





不只精心規劃寬敞舒適的座位、提供插座讓幸褔時光不斷電，餐飲上更專注完美，全時段提供的輕食餐點嚴選新鮮蔬菜及SPA等級洗選全雞蛋，果汁則是無添加防腐劑、新鮮急凍的原汁，用最天然的好滋味，寵愛每一個客人如家人。





但創業16年來，Peter最關注的，始終都是陪伴許多人努力前行的那一杯咖啡，不惜砸重金選用德國百年工藝、烘豆機界的勞斯萊斯「PROBAT」自家新鮮烘焙，且至今仍每天親自前往創始門是調整咖啡機台，確保送到客人手中的咖啡都能香醇依舊，提供最純粹美好的精神力量，和大家一起邁向更好的生活。因為他選擇堅持品質，不改初衷的兢兢業業，彼得好咖啡連續三年獲得ITCE國際茶咖啡品鑑大會 「優勝及推薦獎章」。



讓100分的美好相遇，為你催生100分的極致完美

做為拿鐵的靈魂，能夠和Peter精神相匹配、和彼得好咖啡相輔相成的鮮乳，Peter選用亞洲第一瓶獲得iTi鑽石獎、連續七年獲得最高榮譽「風味絕佳三星獎」的Dr. Milker極鮮乳。Dr. Milker提供如精品般的高品質鮮乳，關鍵在於珍稀乳源與職人們日復一日的堅持。Dr. Milker乳源來自百家牧場中所嚴選出的優質酪農戶，是國家A級標準中的精選，並以職人精神全心投入、細心呵護乳牛，才能催生出每日限量供應的香甜鮮乳；也因為對乳質擁有充足的自信，才得以堅持成分無調整，呈獻最天然純淨、濃郁香純的口感！



不同領域的職人用同樣追求完美的精神跨界攜手，拿鐵界的LV傳說應運而生。彼得好咖啡「極瓶．極品生乳拿鐵」加入整罐Dr. Milker極鮮乳，為原本便濃郁富有層次的Espresso更增添香醇風味與絲滑柔順的口感。





想在悠閒午後為生活增添優雅的質地，也可品嘗「極茗．琥珀鮮奶茶全系列」，沉浸精選錫蘭紅茶馥郁茶香與Dr. Milker頂級乳香在味蕾間交織成的幸福時光，每一口都值得細細品味。





用最好的咖啡，肯定更好的自己

希望生活更好的你，不能錯過堅持完美的彼得好咖啡，限量300盒的Better Together彼得獎章禮盒，結合6款彼得好咖啡獲獎的精品濾掛咖啡(耶加/模範生/征服者/木蘭花/ 義式 各3包+肯亞 5包)共20入的獎章禮盒及3D咖啡元素迷你鑰匙圈，讓你在家、在辦公室也都能品味職人對完美的追求，還能享受抽盲盒的驚喜樂趣，挑戰收集控的必勝決心。









期盼每天都能做出正確的選擇，更不能不選彼得好咖啡「極瓶．極品生乳拿鐵」，每日限量供應、口感濃郁香純的Dr. Milker極鮮乳，一瓶原價40元，在彼得好咖啡只要加價20元就能喝到！活動日期自7/15(一)~8/31(六)，無論拿鐵控或鮮奶控，都千萬別錯過這個寵愛自己的難得機會！



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