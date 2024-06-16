神還原漫畫劇情！日本預約制「吉伊卡哇主題餐廳」全新菜單、商品一次看。本次活動「食欲そそるHOTなフェア」將於6/19正式登場，期間不僅重現了各種漫畫經典場景，包含「吉伊卡哇辣味咖哩（鬼）」、「兔兔日曬漢堡」、「吉伊卡哇＆小八貓卷餅」等，每個都讓人直呼卡哇伊。
▲圖片來源／THE GUEST CAFE＆DINER
繼2023年開幕至今，日本東京池袋PARCO「吉伊卡哇主題餐廳」已吸引了眾多動漫迷前來朝聖。這次為了迎接炎炎夏日，「吉伊卡哇主題餐廳」將於6/19起推出「食欲そそるHOTなフェア」全新系列。期間不只有全新的菜色設計，更加碼多款週邊商品，再次讓粉絲們買到剁手。不過因為用餐、購物人潮過多，餐廳與周邊商品店面按照慣例為全預約制，將於提前一個月開放抽籤與搶票，想入場的朋友要特別注意。
▲圖片來源／THE GUEST CAFE＆DINER
而本次「食欲そそるHOTなフェア」新菜單，不僅有重現了漫畫經典場景的「吉伊卡哇辣味咖哩（鬼）」、「兔兔日曬漢堡」，「小八貓報酬提升三明治」與「吉伊卡哇＆小八貓卷餅」等料理，還有三款「角色溫泉造型飲品」包含吉伊卡哇、兔兔與小八貓；同時全新的原創周邊商品也將同步發售。
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▲圖片來源／THE GUEST CAFE＆DINER
周邊商品也相當多元！無論是「吉伊卡哇辣味咖哩」或是「吉伊卡哇＆小八貓卷餅」經典畫面，通通被打造成盤子、服飾、環保提袋等商品，而新上市圖案的周邊也是首次在這邊亮相，暑假有要前往日本的粉絲們，務必要好好筆記下來。
▲圖片來源／THE GUEST CAFE＆DINER
日本預約制 吉伊卡哇主題餐廳 全新菜單、商品
活動日期：6/19 起
活動地點：池袋PARCO 本館7樓 THE GUEST cafe&diner 東京都豊島区南池袋１丁目２８−２
營業時間：CAFE 11:00－21:30（最後入場時間 20:30）；SHOP 11:00－21:00