海膽控一定要吃到！人氣爆夯的「日本橋海鮮丼辻半」這次為了讓饕客深入體驗日本料理的精髓，特別與米其林二星餐廳前侍酒師張鴻亮合作，推出多款精選日本酒和經典料理的完美搭配。搭上近期日本黑鮪魚、赤海膽新品「極上·日本黑鮪魚丼」、「炙烤鮪魚腹排御膳」和「赤海膽魚卵手卷」，每一口都是極致的味蕾享受。此外，也針對畢業季推出四人同行一人半價的優惠。
為了讓饕客體驗最道地的日本風味，特別與曾任米其林二星餐廳侍酒師的張鴻亮老師合作。不僅嚴選兩款日本當地珍稀酒款，還有11款來自日本各地的美酒，和海鮮珠寶盒和牛小排等經典料理完美搭配。不論是甜美的「桂月吟之夢特別本釀造」還是清雅的「仁勇鰻魚酒」，都讓人回味無窮。此外，為慶祝畢業季，凡持教師證或學生證，可享四人同行一人半價優惠，讓美好的日子更添風味。
日本橋海鮮丼辻半此次推出的黑鮪魚祭新品包括「極上·日本黑鮪魚丼」及「炙烤鮪魚腹排御膳」等。其中「極上·日本黑鮪魚丼」選用頂級黑鮪大腹部位，搭配金黃色的海膽、松葉蟹鉗、星鰻、牡丹蝦等8-10種高檔食材，每一口都是味蕾的極致享受。另一款針對熟食「炙烤鮪魚腹排御膳」則特選大目鮪魚腹排、北海道干貝等，經過炙烤後香氣加倍，配上野菜沙拉、日式炊飯和味噌湯，完美呈現日本料理的精緻與豐富。
對於愛好創新吃法的顧客，同時推出了以赤海膽為主角的創意三吃，如「赤海膽魚卵手卷‧刺身組」和「赤海膽魚卵干貝堡‧刺身組」等。這些菜品將海膽的鮮美與北海道干貝、紅魽刺身等海鮮完美結合，無論是手卷還是干貝堡，都讓人一嚐難忘。此外，還有溫潤的「赤海膽玉子蒸」，為喜歡熟食的顧客提供了另一種獨特的選擇。这些創意料理只要點主餐即可享前菜升級優惠，更增添享受。
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日本橋海鮮丼 辻半 日本黑鮪魚、赤海膽新品
販售門市：台北信義微風店、台北Sogo復興
套餐：
<極上>日本黑鮪魚丼 $1299
炙烤鮪魚腹排御膳 $899
前菜優惠升級：
赤海膽魚卵手卷‧刺身組 $499
赤海膽魚卵干貝堡‧刺身組 $399
赤海膽玉子蒸 $259
日本橋海鮮丼 辻半-微風信義店
營業時間：
週日～週三 11:00-21:30
週四～週六、例假日 11:00-22:00
電話：02-27221427
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號B1(近捷運市政府站三號出口)
日本橋海鮮丼 辻半-Sogo復興店
營業時間：
週日～週四 11:00-21:30 (收客至20:30)
週五、週六及例假日前一天11:00-22:00 (收客至21:00)
電話：02-77553346
地址：台北市大安區忠孝東路三段300號B2(近捷運忠孝復興站二號出口)