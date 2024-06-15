在很多麵包控心中「歐式麵包」一直有不可被取代的美味，更有許多人覺得歐式麵包相較於其它麵包來說更有生活的儀式感。歐式麵包Bellopane貝洛邦為了滿足麵包控特別在7-ELEVEN推出4款限定新品，包含了有法式經典可頌、荷蘭起司德腸、金黃穀物核果、石臼裸麥青提子，搶攻麵包控必吃清單。





Bellopane貝洛邦名字取自義⼤利⽂Bello(美好的) 與Pane(麵包)，希望讓每一個人即使在忙碌工作中，還是可以快速又便利的享受到歐式氛圍的美好。貝洛邦體驗歐式麵包的風味，堅持實在的用料，成分純粹，選用進口原料，採義大利杜蘭小麥酸麵種，混合低溫長時間發酵的老麵種，誘發出微酸的口感與小麥的香氣，也讓整體麵包質地更為細緻與柔軟。



同時，貝洛邦首波主打的四款麵包，選材自世界各地的精煉食材，每一口都能感受豐富的層次，初嚐軟Q的口感令人難忘，細細咀嚼後更散發出淡淡小麥的香氣，令人回味無窮。一口咬下，就仿佛置身歐洲的悠閒生活中。





其中「法式經典可頌」選⽤法國產區⼩⿆粉，搭配靈魂食材─法國AOP認證萊思克奶油，甫打開包裝香濃的奶香味撲鼻而來，法式經典可頌酥鬆且層次分明、外脆內軟，讓人忍不住一口接著一口。而「金黃穀物核果」巧妙融合酸種與老麵的特色，麵包體軟Q又帶有咬勁，再加以葵瓜子、亞麻籽、燕麥、小麥、奇亞籽等穀物以及香脆核桃點綴，堆疊出豐富的香氣與口感，每口都有不一樣的的風味。





此外，「石臼裸麥青提子」麵包整體扎實有嚼勁，加入裸麥粉，更加乘小麥的香氣，每口都能品嚐出純粹的味道。切開後即能看到青提⼦果乾內餡，酸甜風味與香脆核桃的交織美味，是會讓人默默的喜歡。最後就是「荷蘭起司德腸」濃郁起司和德國櫸木煙燻製成的德腸搭配，鹹香非常唰嘴，再咬一口鬆軟的麵包，多種滋味隨即蔓延唇齒間。麵包中小麥的特有風味與香濃起司、彈脆德腸互相暉映，層次分明卻不失平衡，讓人吃一口就會愛上。



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Bellopane貝洛邦 限定新品

販售地點：全台7-ELEVEN

上市時間：6/12荷蘭起司德腸、金黃穀物核果及法式經典可頌全台上市。6/19石臼裸麥青提子限定區域上市，6/26全品項全台上市。



Bellopane貝洛邦 新品優惠

6/12-7/9新品嚐鮮價，法式經典可頌40元(原價45元)、荷蘭起司德腸、金黃穀物核果及石臼裸麥青提子45元(原價50元)。