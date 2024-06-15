吃到飽揪團吃一波！台北凱達百宴自助餐廳吃到飽推出全新夏季菜單「寶島海鮮季」現流海產吃到飽，運用在地海鮮食材、重新詮釋經典台式海產。同時，於六月底前更加碼推出「618快閃活動」，凡身分證對中6、1、8其二碼即贈價值199元的「焗烤奶油大蝦」乙隻。





為了讓吃到飽控多一個理由約吃到飽，台北凱達百宴自助餐廳以全台漁港直送的漁獲為主角，推出多道極致美味的海鮮佳餚，餐檯除了可以品嚐到肉質軟嫩鮮甜的葡萄蝦、口感滑嫩Ｑ彈富有膠質的漫波魚皮、金沙麥片螃蟹…等肥美海鮮外。



主廚加碼推薦「現流水產」料理區，其中有新鮮現流魚、蟹腳、透抽…等琳瑯滿目的吸睛海鮮輪番上陣，還未入口就能感受到滿滿的鮮味，並且為了呈現最美味的料理，師傅們現點現做、讓吃到飽多了一手功夫在裡面。





此外，百宴假日餐檯再加碼推出炙燒生食干貝、酥炸黃金蟹鉗球，再佐上現切肋眼牛排、黑胡椒牛小排一次品嚐世界各國美食。同時，即日起至８月底，加碼推出「早鳥揪伴．享優惠」活動，於週一至週四，四人以上同行並於用餐14日前訂位即享7折優惠，等於每位只要864元。



推薦閱讀：598元馬辣個人火鍋！台北、板橋、新店「馬辣個人火鍋」14間限定，超過100道「自助吧吃到飽」隨便都回本。









台北凱達大飯店百宴自助餐吃到飽 四人同行七折優惠

活動期間：即日起至８月底

活動內容：「早鳥揪伴．享優惠」活動，於週一至週四，四人以上同行並於用餐14日前訂位即享7折優惠，等於每位只要864元。



台北凱達大飯店百宴自助餐吃到飽 訂位

訂位專線：02-23836788

官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw

