為了讓老饕有更多的選擇，台北遠東香格里拉自6/26至6/30，舉辦了「星饗香格里拉」客座主廚活動，邀請了來自「四川飯店」第三代傳人陳建太郎，擔任上海醉月樓的客座主廚。陳建太郎將帶來其家族數十年的烹飪技藝與秘制食譜，其中包含了人氣必吃「陳麻婆豆腐」、以及其他融合酸、辣、甜、苦、香、鹹的經典川菜。





探索陳建太郎的料理之旅，不僅是品嚐美食的體驗，也是對一個家族傳承歷史的深入了解。陳建太郎的祖父陳建民，是「日本川菜之父」，他在1958年將川菜介紹至日本，並在東京創立了「四川飯店」。其後，由陳建一，也就是陳建太郎的父親，繼承這一家族事業，他在日本烹飪界以「中華料理鐵人」之名聞名。如今，陳建太郎不僅延續家族的烹飪技藝，更將這一品牌推向國際，開設了新加坡的首家海外分店。



陳建太郎在繼承家業的同時，也不斷尋求創新。他曾於2005年前往成都深造，學習正宗的川菜烹飪技巧。在新加坡的「四川飯店」，他成功地將傳統川菜與現代烹飪方法結合，創造出符合當地口味的創新菜式。此外，他每年都會帶領團隊前往四川進行學習和交流，不斷地提升自己的烹飪技術和菜品質量。





必吃菜色之中，主打「陳麻婆豆腐」這道陳麻婆豆腐是最受歡迎的陳家原創菜之一，也是讓日本人的舌尖驚豔到川味的麻和辣，被譽為鎮店之寶。以陳主廚的姓氏「陳」命名的陳麻婆豆腐，其靈魂來自發酵至少三年的豆瓣醬、花椒和乾辣椒粉，還有秘制的辣椒油和甜麵醬，為豆腐柔嫩絲滑的口感，交織出辣、麻、甜、鹹的豐富層次，在陳建太郎的巧手下，這道經典佳餚得以傳承和創新，更在新加坡打響名號，獨特風味也讓饕客回味再三。





此外，還有「乾燒龍蝦」這道色香味俱全的四川名菜，重點在於調味與辛香料。大廚將龍蝦肉切成適口大小後，與蔥、薑和蒜爆一起在熱鍋中爆炒，釋放出濃郁香氣，再加入豆瓣醬、番茄醬、酒釀和新鮮番茄，煸炒至紅亮。陳主廚用番茄醬中和豆瓣醬的辛辣，並用中式快炒手法鎖住龍蝦肉的鮮甜，彈牙的龍蝦肉呈現誘人色澤，令人垂涎。



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最後，青椒和牛排是陳主廚顛覆傳統作法，用獨具風格的烹調創意，重新詮釋經典料理。主廚選用日本鹿兒島和牛紐約客部位，以低溫52度真空烹調，保持肉質鮮嫩多汁。有別於傳統青椒炒牛肉絲，主廚將真空烹調後的牛排切成絲後，再堆疊鋪上在炒好的青椒絲上，讓食客在自行「混」勻享用，增添不同食趣。







上海醉月樓「四川飯店」主廚陳建太郎 客座主廚

活動期間：2024年6月26日至30日

主廚廚藝教室及午宴：2024年6月29、30日10:30am - 2:30pm；每位3,000+10% 元起

營業時間及價格：午餐11:30am - 2:30pm；八道菜式午間套餐每位2,288+10% 元起、晚餐6:00pm - 9:30pm ；九道菜式晚間套餐每位2,888+10% 元起



四川飯店主廚陳建太郎 必吃菜單

陳麻婆豆腐、乾燒龍蝦、鍋炒獅子唐鮮魚、青椒和牛排、黑醋咕咾肉、蟹黃肝膏湯



台北遠東香格里拉 上海醉月樓

地址：台北市敦化南路二段201號

電話：(02) 2378-8888

網址：www.shangri-la.com/taipei

