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陳麻婆豆腐來了！台北遠東香格里拉邀請「四川飯店」主廚陳建太郎，展現川菜精髓、首波主打陳麻婆豆腐。

2024-06-17 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台北遠東香格里拉 人氣：306
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編輯 李維唐

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為了讓老饕有更多的選擇，台北遠東香格里拉自6/26至6/30，舉辦了「星饗香格里拉」客座主廚活動，邀請了來自「四川飯店」第三代傳人陳建太郎，擔任上海醉月樓的客座主廚。陳建太郎將帶來其家族數十年的烹飪技藝與秘制食譜，其中包含了人氣必吃「陳麻婆豆腐」、以及其他融合酸、辣、甜、苦、香、鹹的經典川菜。
上海醉月樓「四川飯店」主廚陳建太郎 客座主廚

探索陳建太郎的料理之旅，不僅是品嚐美食的體驗，也是對一個家族傳承歷史的深入了解。陳建太郎的祖父陳建民，是「日本川菜之父」，他在1958年將川菜介紹至日本，並在東京創立了「四川飯店」。其後，由陳建一，也就是陳建太郎的父親，繼承這一家族事業，他在日本烹飪界以「中華料理鐵人」之名聞名。如今，陳建太郎不僅延續家族的烹飪技藝，更將這一品牌推向國際，開設了新加坡的首家海外分店。

陳建太郎在繼承家業的同時，也不斷尋求創新。他曾於2005年前往成都深造，學習正宗的川菜烹飪技巧。在新加坡的「四川飯店」，他成功地將傳統川菜與現代烹飪方法結合，創造出符合當地口味的創新菜式。此外，他每年都會帶領團隊前往四川進行學習和交流，不斷地提升自己的烹飪技術和菜品質量。
上海醉月樓「四川飯店」主廚陳建太郎 客座主廚

必吃菜色之中，主打「陳麻婆豆腐」這道陳麻婆豆腐是最受歡迎的陳家原創菜之一，也是讓日本人的舌尖驚豔到川味的麻和辣，被譽為鎮店之寶。以陳主廚的姓氏「陳」命名的陳麻婆豆腐，其靈魂來自發酵至少三年的豆瓣醬、花椒和乾辣椒粉，還有秘制的辣椒油和甜麵醬，為豆腐柔嫩絲滑的口感，交織出辣、麻、甜、鹹的豐富層次，在陳建太郎的巧手下，這道經典佳餚得以傳承和創新，更在新加坡打響名號，獨特風味也讓饕客回味再三。
請針對下方文字，整理成五段生活報導文字，每段200-220字，使用全形標點符號且僅可使用「」，。這幾種標點符號。並撰寫出80字標題，請提供3種標題選擇。標題中需要有本文關鍵字「瑞士秋季早鳥套票」、「獨享「送天數」或「送網卡」」，最後再把所有優惠條列出來 秋季的腳步漸近，歐洲火車公司台灣總代理飛達旅遊 GoByTrain 獨家推出「瑞士秋季早鳥套票」促銷，將所有瑞士火車之旅必備票券包裝在一起，2024 年 6 月 13 日起至 6 月 20 日之間訂票，獨享「送天數」或「送網卡」的套票升級優惠，讓旅客玩得更盡興，優惠最高達 95 CHF 等值新台幣 3,500。 「瑞士秋季早鳥套票」內含瑞士旅行通行證 Swiss Travel Pass、少女峰通行證 Jungfrau Peak Pass、策馬特通行證 Zermatt Peak Pass 等，山峰券可依旅客規劃任選組合。瑞士旅行通行證可搭乘瑞士國鐵火車、巴士、遊船，一票暢遊瑞士山峰、城鎮、免費進入 500 個合作博物館，還可搭乘著名景觀列車（部分車種強制訂位）。持少女峰通行證、策馬特通行證則可搭乘登山纜車 / 火車等交通工具，輕鬆登頂欣賞壯闊美景。 【瑞士秋季早鳥套票】促銷內容 搭乘火車是暢遊瑞士交通首選，尤其瑞士擁有高山、湖泊、冰川等多種地貌，沿著令人驚嘆的自然美景路線行駛，持「瑞士秋季早鳥套票」將開啟您無拘無束的冒險之旅。 瑞士總能融合美景打造出一座宛如全景的遊樂園，把握飛達早鳥獨家放送，山峰券在手，穿越漫山遍野、冰川景觀，欣賞壯觀的美景，少女峰、策馬特之間通行無阻，如一座天際之城一覽無遺！無論您選擇短期還是長期探索，選擇權都在您手中，持免費升級版的「瑞士秋季早鳥套票」，一趟解鎖必去景點，暢遊瑞士大自然的美好不受限。 促銷內容：瑞士火車套票「送天數」或「送 20 GB 網卡」（詳見下方優惠表） 瑞士火車套票包含： 一票在手即可暢遊瑞士的「瑞士旅行通行證」 少女峰通行證、策馬特通行證（二選一或全選） 限時購票：2024 年 6 月 13 日起至 6 月 20 日 旅行期間：須在 2024 年 9 月 1 日起至 10 月 27 日間 退票規定：套票內全品項皆無法退換票 購票頁面：https://bit.ly/ebswiss 瑞士秋季早鳥套票 升級放送優惠表 少女峰山區最受矚目新景點：哈德崑 Harder Kulm 新訊 套票包含的少女峰通行證，適用因特拉肯 Interlaken 以上所有登山交通。包含：登頂至少女峰頂 Jungfraujoch、格林德瓦 Grindelwald、瀑布鎮 Lauterbrunnen、艾格冰川 Eigergletscher、艾格快線 Eiger Express，以及現在最受矚目的哈德崑 Harder Kulm…等。 從 Interlaken Ost 因特拉肯東站旁搭乘登山火車，只要 10 分鐘即可抵達海拔 1,322m 的哈德崑 Harder Kulm，每 30 分鐘就有一班車。新型現代化車廂可以欣賞到圖恩湖、布里恩茨湖、艾格峰、僧侶峰和少女峰的壯麗景色。登頂後沿著一條輕鬆的小路僅需 5 分鐘即可到抵達迷人的全景餐廳，在餐廳的陽光露台用餐，絕對是心曠神怡的享受。 因特拉肯搭乘火車登上哈德昆觀景餐廳 Harder Kulm Restaurant 2024 年 4 月全新登場的哈德昆全景觀遊樂園 Harder Kulm Panorama Playground 與景觀台 Viewpoint 就在原有的餐廳旁，號稱「全瑞士最美公園」，設有溜滑梯、盪鞦韆、平衡木...等。帶著全家登頂，當孩子們在戶外盡情放電時，大人們可以找到一個安靜的時刻來放鬆身心。靠在椅背上，讓目光徜徉於湖光山色之間，360 度零死角俯瞰因特拉肯、圖恩湖、布里恩茨湖。或前往旁邊餐廳用餐...仿佛置身天堂遊樂園之中！遊樂園營業時間與登山火車同步，約為每年四月至十一月。持瑞士旅行通行證 16 歲以下可免費同行。成人持少女峰通行證攜帶小孩則需加購 30 瑞朗兒童票。 哈德昆全景觀遊樂園 Harder Kulm Panorama Playground 哈德昆觀景台 Harder Kulm Platte - 俯瞰因特拉肯山頂 策馬特山區新亮點：敞篷纜車 Cabriolet 策馬特通行證 Zermatt Peak Pass 適用於策馬特小鎮的三座知名山峰：Rothorn 洛特峰、Gornergrat 葛內拉特、Matterhorn Glacier Paradise 冰川天堂（小馬特洪峰）。洛特峰的五湖健行近幾年非常熱門，葛內拉特以全程火車為亮點，不受氣候影響全天候營運，冰川天堂則在去年推出從瑞士搭纜車跨進義大利灰頭山 Testa Grigia / Plateau Rosa 的 Matterhorn Alpine Crossing 纜車流行了起來。 冰川天堂也在近期主打新體驗，策馬特 Zermatt 和富利 Furi 之間推出全新的敞篷纜車 Cabriolet 開放式車廂！該纜車主體自 2023 年 11 月以來已開始運營，憑藉其現代設計和通過結構原因圓形的一號支柱的通道，吸引世界各地遊客目光的焦點。從 2024 年 5 月又推出另一個亮點——露天頂層空間，即纜車頂部的獨特敞篷體驗。 遊客可在現場加購 10 瑞士法郎的頂層乘車票，通過一個額外的轉門，經由車站內的樓梯抵達空中纜車的頂部，實現了搭乘敞篷纜車的夢想，壯麗美景一覽無遺。 冰川天堂 Matterhorn Glacier Paradise 兩側路線圖 策馬特敞篷纜車 Zermatt New Cabriolet 2023 年 7 月推出的全新策馬特纜車 Matterhorn Alpine Crossing 迎來一週年，從瑞士直通義大利不到 2 個小時。海拔最高跨境移動，連接瑞士小鎮策馬特 Zermatt 與義大利阿爾卑斯山度假勝地切爾維尼亞 Cervinia，跨越阿爾卑斯高空纜車線。旅客將以前所未見的視角欣賞壯觀的馬特洪峰 Matterhorn 的美景。從海拔 3,883 公尺的 Matterhorn Glacier Paradise 冰川天堂（小馬特洪峰）纜車站連接至海拔 3,458 公尺的義大利 Testa Grigia 灰頭山纜車站，這個路段只需要 4 分鐘，就從瑞士進入義大利！ 策馬特跨國纜車 Zermatt Alpine Crossing - 需額外購票 從義大利俯瞰瑞士標誌性山峰馬特洪峰 Matterhorn 飛達旅遊 GoByTrain 官網中文訂位介面，輕鬆操作 為了解決旅客的困擾，歐鐵台灣總代理飛達旅遊 GoByTrain 獨家推出中文、易上手的瑞士景觀列車訂位平台（https://bit.ly/swissresv），幫旅客搶購一票難求的冰河列車、柏連納列車等景觀列車訂位。在飛達旅遊官網還可一站完成所有瑞士自助旅行需求，可加購旅行中必備的歐洲網卡、各式城市交通卡、當地一日遊行程、機票、住宿等。 最後，如果您還在煩惱如何安排行程、猶豫該選哪一種套票才好？飛達旅遊提供 15 、30 分鐘不等的旅遊諮詢服務。若您需要專人幫忙從 0 開始規劃歐洲自助行程，飛達旅遊更提供獨家的客製化行程設計服務。

此外，還有「乾燒龍蝦」這道色香味俱全的四川名菜，重點在於調味與辛香料。大廚將龍蝦肉切成適口大小後，與蔥、薑和蒜爆一起在熱鍋中爆炒，釋放出濃郁香氣，再加入豆瓣醬、番茄醬、酒釀和新鮮番茄，煸炒至紅亮。陳主廚用番茄醬中和豆瓣醬的辛辣，並用中式快炒手法鎖住龍蝦肉的鮮甜，彈牙的龍蝦肉呈現誘人色澤，令人垂涎。

推薦閱讀：老闆必吃粵菜！六福萬怡粵亮廣式料理「水墨松露黑天鵝四吃」6880元，重達5斤半白羅曼鵝、一桌人一起吃剛剛好。
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最後，青椒和牛排是陳主廚顛覆傳統作法，用獨具風格的烹調創意，重新詮釋經典料理。主廚選用日本鹿兒島和牛紐約客部位，以低溫52度真空烹調，保持肉質鮮嫩多汁。有別於傳統青椒炒牛肉絲，主廚將真空烹調後的牛排切成絲後，再堆疊鋪上在炒好的青椒絲上，讓食客在自行「混」勻享用，增添不同食趣。
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上海醉月樓「四川飯店」主廚陳建太郎 客座主廚

活動期間：2024年6月26日至30日
主廚廚藝教室及午宴：2024年6月29、30日10:30am - 2:30pm；每位3,000+10% 元起
營業時間及價格：午餐11:30am - 2:30pm；八道菜式午間套餐每位2,288+10% 元起、晚餐6:00pm - 9:30pm ；九道菜式晚間套餐每位2,888+10% 元起
 

四川飯店主廚陳建太郎 必吃菜單

陳麻婆豆腐、乾燒龍蝦、鍋炒獅子唐鮮魚、青椒和牛排、黑醋咕咾肉、蟹黃肝膏湯
  

台北遠東香格里拉 上海醉月樓

地址：台北市敦化南路二段201號
電話：(02) 2378-8888
網址：www.shangri-la.com/taipei
 

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香格里拉台南遠東國際大飯店 醉月樓 客座 四川料理 麻婆豆腐
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