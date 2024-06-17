秋天即將來臨，歐洲火車旅行的最佳季節也隨之到來。為此，歐洲火車公司台灣總代理飛達旅遊 GoByTrain 推出了「瑞士秋季早鳥套票」，提供旅客一個絕佳的機會，以優惠價格體驗瑞士的火車旅行。此次促銷活動自 6/13起至6/20，提供獨特的「送天數」或「送網卡」套票升級優惠，最高優惠價值達 95 瑞士法郎（約新台幣 3,500 元）。這是一個讓旅客在瑞士玩得更盡興的絕佳機會。





套票中包含了多種重要的通行證，如瑞士旅行通行證 Swiss Travel Pass、少女峰通行證 Jungfrau Peak Pass 和策馬特通行證 Zermatt Peak Pass 等。這些通行證不僅讓旅客能夠便利地搭乘瑞士國鐵、巴士和遊船，還可以免費進入超過 500 個合作博物館。此外，著名的景觀列車也在套票覆蓋範圍內，部分列車需要強制預訂。無論是登山纜車還是火車，持有少女峰通行證和策馬特通行證的旅客都能輕鬆登頂，欣賞瑞士壯闊的自然美景。





瑞士的高山、湖泊和冰川等多樣的自然景觀，是此次「瑞士秋季早鳥套票」的一大亮點。旅客可以沿著驚人的自然美景路線行駛，尤其是在少女峰、策馬特之間的旅程，將無任何通行障礙，仿佛在天際之城中穿越。而且，無論您是計畫短暫停留還是長期探索，這些通行證都讓您有充分的自由選擇，享受一趟無拘無束的瑞士冒險旅行。





此外，哈德崑 Harder Kulm 作為少女峰山區的一個新亮點，增添了旅行的趣味。從 Interlaken Ost 因特拉肯東站出發，只需 10 分鐘便可抵達海拔 1,322 米的哈德崑。在這裡，旅客不僅可以享受到壯觀的圖恩湖、布里恩茨湖及艾格峰的美景，還可以在全景餐廳的陽光露台上用餐，享受心曠神怡的感受。





最後，策馬特地區的新亮點之一「敞篷纜車 Cabriolet」，為旅客提供了一個獨特的露天頂層空間體驗。這種全新的敞篷纜車設計，讓旅客在搭乘過程中可以更加近距離地接觸自然，全方位地欣賞瑞士阿爾卑斯山的壯麗景色。此外，這次的早鳥套票還包括了從瑞士直達義大利不到兩小時的跨境纜車體驗，使得這次的瑞士之旅更加豐富多彩。





瑞士秋季早鳥套票 優惠

促銷內容：「送天數」或「送 20 GB 網卡」

瑞士火車套票包含：瑞士旅行通行證、少女峰通行證、策馬特通行證（二選一或全選）

限時購票：2024 年 6 月 13 日起至 6 月 20 日

旅行期間：須在 2024 年 9 月 1 日起至 10 月 27 日間

退票規定：套票內全品項皆無法退換票

購票頁面：https://bit.ly/ebswiss