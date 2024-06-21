玥老師在 Walker 占星讓你避開倒霉事，水瓶座少說話以免惹禍，雙魚座財運欠佳守住荷包自，天秤座預防意外平安第一。



牡羊座：努力打拼，工作發展

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週外緣運勢旺，很適合行動派的你，多與人交流可以帶給你許多新的想法，工作方面，記得拿出積極的態度，會有突破性的發展。金錢運佳，屬於正財，從事業務的朋友，別錯過任何增加業績的機會。







金牛座：就事論事，推動合作

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢回穩，各方面的發展都漸漸進入正軌，工作上需要多花心力，尤其在是與人溝通的時候，不要有太大的情緒起伏，就事論事才能雙方的合作更順利。感情的部分，別吝嗇誇獎伴侶，讓對方開心，你就能順心。







雙子座：按部就班，省下麻煩

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢平平，面對競爭激烈的工作環境，不能想要貪圖方便，凡事按照公司規則去執行任務，讓你避免遇到麻煩事。財運不錯，買張彩券試試手氣，別錯過中獎的機會。感情方面多體諒伴侶的辛苦，自然能減少彼此衝突。







巨蟹座：溫柔待人，感情加溫

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週感情運勢佳，發揮你的母愛特質，溫柔對待身邊的人，除了增加異性對你好感度，還有機會展開新戀情。工作方面，跟同事相處融洽，當你看到他人需要幫忙，記得主動伸出援手，會因此交到志同道合的朋友。







獅子座：碰到問題，整合資源

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週工作運勢轉強，在團體中會有表現的機會，遇到問題時，拿出你的領導能力，整合大家的想法，一起度過難關，創造好的成效。財運一般，腳踏實地以免被騙。感情上要注意自己說話傷人的問題唷！







處女座：研究理財，累積財富

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★☆☆

本週財神來敲門，容易緊張的你，可以試著讓自己大膽一點，研究新的投資商品，更新資訊跟觀察大環境都能提升投資敏銳度，讓你賺進一筆收入。感情緣分略有不足，表面對你主動的異性，先冷靜思考，小心可能會有其他的目的。







天秤座：預防意外，放寬心情

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週運勢不佳，出門在外容易遇到突發狀況，特別在交通方面，通勤時需要注意自身的安全，寧可慢一點，也不搶快，平安抵達最重要。這段時間很適合安排行程去拜訪前輩，交流中學習對方的寶貴經驗。







天蠍座：魅力十足，桃花盛開

整體運勢★★★★☆

愛情運勢★★★★★

金錢運勢★★☆☆☆

事業運勢★★☆☆☆

本週桃花朵朵開，本身就有獨特魅力的你，這陣子更有豔遇的機會，遇到欣賞的對象，別害羞，主動出擊拉近彼此的距離。在工作方面，需要注意時間的安排，設定行事曆提醒自己，減少忙碌中出錯。







射手座：好友相聚，釋放壓力

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，整體表現還算及格，因為外在因素的干擾，很難讓你發揮真正的實力，在工作上盡力而為，不用追求亮眼的成績，完成負責的項目就好。利用放假的時間，約三五好友一起相聚吃飯，好好放鬆心情。







摩羯座：煩惱瑣事，換個角度

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢會遇到不少煩人的問題，從家庭到工作，都需要你操心煩惱，還好都不是無法處理的狀況，只要練習換個角度思考，就能找到解決的方法。感情緣分佳，身邊有伴侶的支持讓你充滿正能量。







水瓶座：快人快語，惹禍上身

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，要注意禍從口出的問題，再親近熟悉的朋友都不能有話直說，很容易不小心得罪他人，多觀察對方的情緒，免得打壞彼此的交情。工作表現尚可，專注在自己的業務上，耐心檢查以防失誤。







雙魚座：規劃收支，謹慎理財

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週財運不佳，事先做好財務規劃，減少不必要的開銷，保留備用金才可以讓你收支平衡。特別要注意耳根子軟的問題，容易因為無法拒絕他人的推銷，掉入詐騙陷阱中，只要是跟錢有關的事情都要謹慎處理。





我們雖然無法改變環境，但只要維持樂觀心態，相信事情會往好的方向前進。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。