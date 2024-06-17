誰說龍蝦只有西餐才吃的到！國賓中餐廳要用川粵古法六味將重約600g的波士頓大龍蝦變的更好吃、更美味，其中包含了有「龍蝦薑蔥粉絲煲」、「上湯牛油焗龍蝦」、「古法滑蛋焗龍蝦」、「生滾龍蝦粥」、「鮮花椒龍蝦」、「麻婆龍蝦」，每一道都是遵循六種古法精心烹調，要讓要讓老饕們品嚐到最極緻美味的龍蝦料理。





川粵古法六味第一味是「龍蝦薑蔥粉絲煲」，行政總主廚林建龍以台灣人特愛的薑、蔥食材烹煮而成，先將薑、蔥爆香後，鋪在肉質Q彈的龍蝦上，並加入粉絲吸飽醬香，一入口時，香氣四溢且誘人味蕾，同時也讓人胃口大開，尾韻卻又帶出清爽無比的好滋味，令人垂涎。



而第二味則是粵式經典作法「上湯牛油焗龍蝦」，為保留龍蝦肉質細膩口感，以60度低溫油泡浸熟，加入熬製多時的上湯和牛油，為龍蝦賦予濃鮮滋味。第三味為「古法滑蛋焗龍蝦」，蝦肉以蛋白醃製，保留肉質彈牙爽Ｑ，再用豆豉炒香，最後把蛋液倒入，炒拌到蛋至7分熟，搭配龍蝦濃郁順口。





第四味是「生滾龍蝦粥」，主廚選用有豐腴肉量的波士頓龍蝦，搭配濃香清甜的日本干貝，佐以軟糯銀杏一同烹調，僅以白胡椒做簡單調味，搭配芹菜、榨菜、香菜，品嘗時米粒因吸收龍蝦精華而飽滿味鮮，又能感受到老母雞湯的滴滴精華，絕對是味蕾享受。



第五味為「鮮花椒龍蝦」，清蒸過後的龍蝦肉質飽滿味鮮，淋上以青紅椒及花椒大火快炒而成的湯汁，匯集麻辣鮮香於一口，龍蝦彈牙多汁的口感保留鮮美海味，細細咀嚼後最後浮現出鮮花椒帶來的辛辣後勁，多層次滋味令人一試難忘。







第六味「麻婆龍蝦」也是喜歡吃辣的老饕不能錯過的，麻婆豆腐絕對是正宗川菜中的代表作，主廚為保留龍蝦肉質細膩口感，以清蒸方式呈現原汁好味，最後將川菜之魂美譽的郫縣豆瓣醬所製成的麻婆豆腐淋上，微辣柔嫩的豆腐與鮮甜多汁的龍蝦，在唇齒間交織著辛香氣息。



推薦閱讀：陳麻婆豆腐來了！台北遠東香格里拉邀請「四川飯店」主廚陳建太郎，展現川菜精髓、首波主打陳麻婆豆腐。









國賓中餐廳龍蝦六味

龍蝦薑蔥粉絲煲、上湯牛油焗龍蝦、古法滑蛋焗龍蝦、生滾龍蝦粥、鮮花椒龍蝦、麻婆龍蝦

國賓龍蝦古法六味 訂位

限定：每隻足重約600g的波士頓大龍蝦 / 每道1680元

地址：台北市中山區遼寧街177號2樓

專線：02-2100-2100轉2383、2385

營業時間：午餐11:30 - 14:00；晚餐17:30 - 21:00