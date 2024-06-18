為了吸引老饕們的目光、為了讓美味的料理被更多人發現，位在台北新光三越信義新天地6樓的「潮品集．潮坊」推出「潮萃火焰瀨尿燒鵝」4吃饗宴。並且打造「燒鵝推車」、上演餐食料理秀，主廚上桌前以白蘭地燒灼澆淋燒鵝、開腹噴香後，現場桌邊片鵝，要讓老饕擁有超奢華五感新體驗
潮品集．潮坊「潮萃火焰瀨尿燒鵝」發想源於明朝天子家宴的「瀨尿燒鵝」。古代宋朝食鵝風氣盛行，達官貴人間以鵝作為禮物饋贈；到了明朝更將鵝的烹製發揮到極致。野記曾記載：「御膳日用三羊、八鵝。孝宗即位，減，羊一鵝三」。可見明朝皇帝每日要食8隻鵝，天子對燒鵝之熱愛。
而這一道「潮萃火焰瀨尿燒鵝」由人稱白毛的何柄木行政主廚領軍餐飲團隊，嚴選台灣在地頂級優質肥鵝，鵝腔內塗抹蔥、薑、蒜三大天王及八角等多種辛醬醃料，再塞入秘製高湯塊緊密縫合。整整一日醃漬及風乾後，手工按摩至肉質完全吸附醬汁精華，最後表皮淋上糖水吹乾放置整晚，放進百萬明爐掛烤至金光澄亮。
同時，「潮品集．潮坊」看準信義區消費族群喜愛獨特「食的尊榮感」，特製「燒鵝推車」上桌前，主廚以高溫白蘭地澆淋燒鵝，拔針開腹即噴出精華肉汁。鵝腔內塞入的獨家辛醬料混合肉汁，使肉質細嫩多汁，酒香入皮、脆皮留香。衝擊視覺的極致饗宴，刷新老饕們的感官新體驗。
而「潮萃火焰瀨尿燒鵝」4吃中的第一吃，豐厚油質的「經典潮萃片皮鵝」，以乾烙的傳統麵皮，放上蘋果絲、黃瓜、青蔥及特調果香沾醬，馥郁酸香不膩口。第二吃，蘊藏多汁肥嫩的「潮萃燒鵝腿」佐以冰梅醬一同享用，鹹、甜、香、酥的滋味瞬間在口中綻放。
此外，鵝背與鵝架料理也不馬虎，推出8種烹調手法、老饕們可以任選2吃，其中首推「潮汕鵝絲米粉」，選用潮汕當地米粉香煎後，加上香菇、銀芽等佐料，再以老母雞高湯煨煮收汁，與鵝背肉切絲拌炒，鮮味爆棚。鵝架料理推薦重口味的「幽菽雙椒炒鵝骨」，將鵝架斬件並以豆豉、彩椒高溫翻炒，大啖馨香鑊氣。清淡飲食則可選擇「潮皮鵝架粥」，特選台灣松花皮蛋將其蒸熟，加入以老母雞高湯熬煮生米多時的精華煲粥內，撒上芹菜碎提味，香氣撲鼻、風味濃厚。
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潮品集．潮坊「潮萃火焰瀨尿燒鵝」4吃
原價：5,880元，特惠限定價5,280元起。需提前三日訂位。
更多詳情：https://reurl.cc/Wxyjae
潮品集‧潮坊 潮州餐廳
地址：台北市信義區松高路19號6F(新光三越信義新天地A4館，捷運市府站３號出口)
電話：(02)2772-2687~8