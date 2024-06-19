基隆老字號美食必吃攻略！提到基隆小吃多數人都會想到廟口夜市美食，而在夜市之外也隱藏不少基隆人私藏的美食愛店，窩客島這次蒐羅了7間觀光客較不常去的「基隆人氣老字號美食」，各個都已在基隆飄香超過50年之久，下次來基隆吃古早味小吃，這幾間人氣美食也要通通吃過。





這次7間基隆美食名單，都是在地經營超過50年以上的美食老店，其中「阿本伯燒賣」更是已經超過80年老字號，老饕必點基隆特有的巨無霸燒賣，與乾意麵、排骨湯搭著吃最對味；開了60多年的台式關東煮「三坑菜頭滷」，蘿蔔湯可以無限續，即使沒有招牌、菜單，依舊有大量在地熟客上門，是觀光客較不知道的隱藏美食。





基隆老字號美食推薦：基隆孝三大腸圈

已經飄香50多年的巷弄美食！位在孝三路小巷弄中的「孝三大腸圈」，是當地人帶路才會知道的人氣小吃攤。來到店家前，就能看到滿滿一整盆處理乾淨的新鮮豬內臟，愛吃內臟的先點起來，另外一定要先點一盤大腸圈，外層脆脆的豬腸衣，搭上飽滿軟糯的糯米超有嚼勁，還有基隆特產「吉古拉」、豬血湯搭著吃剛剛好，還能順路買一旁的「李家鍋貼饅頭」。



#基隆孝三大腸圈

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3號

電話：02-2428-0579





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基隆老字號美食推薦：三坑菜頭滷

基隆在地的台式關東煮！隱藏在基隆三坑車站附近巷弄中的「三坑菜頭滷」，沒有招牌也沒有菜單開了60多年，顧客幾乎都是在地熟客，每到營業時間照樣大排長龍，販賣蘿蔔、黑輪、豬血糕、甜不辣、三層肉、豬腸、豬肺、肝鏈等，有選擇障礙直接點全套，人氣款通通一次吃，此外，清甜大骨蘿蔔湯還可以免費續加、喝到你飽。



#三坑菜頭滷

地址：基隆市仁愛區龍安街146號





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基隆老字號美食推薦：李家鍋貼饅頭

沒預訂根本搶不到的鍋貼饅頭！李家鍋貼饅頭從早上8點營業到下午3點，招牌鍋貼饅頭常常提早賣完，跟著熟客們電話先預約才有機會嚐鮮。超大顆鍋貼饅頭採用傳統老麵製作，散發老麵香氣、有嚼勁的紮實口感，貼在鍋底處則形成金黃色焦脆口感，是基隆人都知道的70年老字號名店，就位在「孝三大腸圈」旁邊，在地人氣名店一次吃。



#李家鍋貼饅頭

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3-1號

電話：02-2424-5833





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基隆老字號美食推薦：麗香的店-阿本伯燒賣

基隆獨有的巨無霸燒賣！基隆燒賣比一般燒賣大好幾倍，其中已經有80年歷史的「阿本伯燒賣」，Q彈厚實外皮包裹著肉漿混魚漿的豐富內餡，吃3顆就超有飽足感，老饕必點乾意麵，加上特製甜辣醬才是道地吃法，另外還有排骨湯不僅湯頭清甜，排骨肉也十分軟嫩、入口即化，來吃阿本伯，巨無霸燒賣、乾意麵、排骨湯整套吃起來。



#麗香的店-阿本伯燒賣

地址：基隆市仁愛區忠二路63號

電話：02-2423-2861





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基隆老字號美食推薦：周家蔥油餅

基隆人吃到大的早餐首選！在地飄香超過50年的周家蔥油餅，將餅皮塞入滿滿的蔥油內餡，並包裹成螺旋圓形，採現煎後烤，餅皮更加酥軟，還有加蛋版的蛋餅也很值得一吃，每天從凌晨4點半一路賣到中午，在地熟客會搭配豆漿，直接10個、20個外帶走，想吃要趁早去排隊卡位。



#周家蔥油餅

地址：基隆市中正區信二路309號

電話：02-2425-9988





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基隆老字號美食推薦：鹹湯圓豬肝腸（大觀圓）

位在仁愛市場的大觀園，主要販賣鹹湯圓，以及少見的豬肝腸2種餐點，湯圓外皮軟Q包入鹹香肉餡，一顆顆飽滿湯圓搭配清甜油蔥湯頭，讓人忍不住一口接一口，除了鹹湯圓外，大觀園的豬肝腸更是基隆特有的小吃，超特別的口感淋上特製辣椒醬更對味，是在地基隆人都知道的60年老字號名店。



#鹹湯圓豬肝腸（大觀圓）

地址：基隆市仁愛區仁四路31號

電話：02-2428-8158





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基隆老字號美食推薦： 郭家巷頭粿仔湯

隱藏在巷弄裡的70年老店！郭家巷頭粿仔湯的粿仔條，現在仍然使用傳統製法，將在來米磨成米漿蒸煮而成，不管是點湯粿仔、乾粿仔，都十分軟嫩順口，另外也有吉古拉、粉腸、菜頭等各種小菜，在地人都直接點一盤小菜，搭著粿仔條一起吃。



#郭家巷頭粿仔湯

地址：基隆市安樂區安一路100巷31號

電話：02-2423-5740





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