55元爆量雪花冰有多過癮？雙溪市場必吃「雙溪蔡冰」不只價錢便宜，份量也是超飽足，難怪每到假日都是滿滿排隊人潮，讓人就算久候也要吃上這碗冰。不過他們家的菜單究竟多便宜？不只牛奶雪花冰55元，珍珠奶茶更是只要30元，讓人不禁想問老闆究竟有沒有在賺錢！
如果說到雙溪必吃的名店，那絕對不能錯過這家「雙溪蔡冰」囉！地點位在雙溪市場外側，距離雙溪車站不行僅需7分鐘即可抵達，對非在地人來說，可是相當方便、適合探訪的甜品店。一走到附近，就馬上可以看到人潮絡繹不絕，現場幾乎大家都是為了「這碗冰」而來的。
推薦閱讀：芒果冰17元！COLD STONE聯名怪物彈珠「芒果Combo、戀戀哈密瓜」新品買一送一、抽免費吃冰淇淋。
就像前面說到的，來「雙溪蔡冰」這邊幾乎每桌都會點上一碗「花生雪花冰」呢！一碗超大碗公裝著的雪花冰，是以花生口味作為基底，撒上濕軟的花生與乾燥花生粒，兩種口感搭配綿密雪花冰，實在是超級過癮；喜歡紅豆的朋友，也可以加5元升級為「紅豆花生雪花冰」，甜蜜滋味讓人一吃再吃，都忘記了夏天的酷暑呢。
雙溪市場必吃 雙溪蔡冰
地址：新北市雙溪區太平路50號甲3
營業時間：週二至日 11:00–19:30（週一公休）
雙溪市場必吃 雙溪蔡冰 推薦菜單
推薦菜單：牛奶雪花冰$55、花生牛奶雪花冰$70、紅豆花生牛奶雪花冰$75