夏天就是要用芒果冰消暑！超夯冰淇淋COLD STONE這次夏天推出2款新品「芒果Combo、戀戀哈密瓜」，主打清涼、消暑的水果冰淇淋吃法，並且特別與10週年的人氣手遊「怪物彈珠」跨界合作，不只有超萌角色包裝、門市主題打卡點、免費送虛寶卡，此外更有夏天必衝「冰淇淋第二杯17元、冰淇淋買一送一」優惠，挑戰最夯吃冰話題。



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COLD STONE這一波新品與手遊「怪物彈珠」跨界聯名，設計2款專屬冰淇淋口味，其中「芒果Combo」呼應遊戲中「傲拉龍、傲拉妮」2角色，使用在地新鮮芒果製成的芒果果泥，打造芒果冰淇淋基底，在冰淇淋中拌入愛文芒果果肉、鋪上小麻糬、淋上芒果百香果醬，打造專屬COLD STONE的芒果冰新吃法。







另一款新品「戀戀哈密瓜」則呼應遊戲中「月下老人」角色，打造夏天的浪漫氣氛，其中使用強勢回歸的哈密瓜風味冰淇淋，並且拌入哈密瓜果丁、滑順鮮奶油，並且插上草莓愛心餅乾裝飾，COLD STONE同步推出季節限定「哈密瓜風味沾醬脆餅」，更推薦冰淇淋空沾著一起吃。在活動期間只要買聯名新品，就送一張「怪物彈珠」虛寶卡，有機會抽中寶珠/等級之書/增增餅/任選鈴/體力罐/塔斯X/獸神玉等多項好禮。





COLD STONE 怪物彈珠聯名新品

除了買冰免費送虛寶之外，COLD STONE也針對夏天吃冰，推出超多優惠活動，在6/17推出每月17日限定「冰淇淋第二杯$17」優惠；6/21夏日桶裝分享日，享「Mine/Ours桶裝冰淇淋買一送一」。此外6/14~8/1期間還有「夏日大冒險」轉轉樂遊戲，在COLD STONE官方LINE可以抽優惠，獎項包含「小杯冰淇淋+脆餅」兌換券、以及中杯以上冰淇淋買一送一、桶裝買一送一，冰淇淋控手刀吃起來。

活動期間：2024年6月14日~2024年8月1日，期間限定，售完為止。

活動新品：

芒果Combo：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

戀戀哈密瓜：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)



聯名優惠活動：活動期間購買聯名新品芒果Combo或戀戀哈密瓜，即贈「怪物彈珠」虛寶卡乙張，有機會抽中寶珠/等級之書/增增餅/任選鈴體力罐/塔斯X/獸神玉等多項好禮，數量有限，贈完為止。



COLD STONE 冰淇淋優惠整理

每月17號吃酷聖石

活動期間：2024年6月17日~12月17日，每月17號

活動內容：活動期間點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二杯17元 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。



夏日桶裝分享日

活動時間：2024年6月21日

活動內容：活動當天Mine/Ours桶裝冰淇淋，享同size買一送一 (價低者為優惠品項；即日起全門市開放預購中！)



LINE數位遊戲轉轉樂

活動期間：2024年6月14日~8月1日

活動內容：天天完成LINE轉轉樂，有機會獲得：小杯經典冰淇淋+原味脆餅體驗券、中杯以上冰淇淋買一送一、桶裝買一送一或「怪物彈珠」虛寶序號乙組。(每帳號1天限玩1次，使用期限，依照該票券顯示為主)



icash Pay支付加碼優惠

活動規則：

1、在6月每週五使用icash Pay或icash2.0支付，於COLD STONE直營門市可享中杯以上冰淇淋買一送一優惠(不含桶裝、脆餅；價低者為贈送品項)。



2、於6月30日前每週五至週日，icash Pay綁定指定信用卡／帳戶於COLD STONE直營門市單筆消費滿150元加碼回饋10％ OPENPOINT(每戶每月回饋上限150點)。



詳細活動規範及供應情形，依 COLD STONE 官方公告為準。