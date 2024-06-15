起司蛋糕全品項買一送一！讓起司控瘋狂的「函館菓子工坊」一口起司蛋糕系列，在各大百貨快閃都掀起搶買熱潮，然而近日「函館菓子工坊」宣布即將在8/1起撤出台灣，並且最後在官網推出「買一送一」限定優惠，還有6/27-6/28北部最後一波快閃店在「板橋大遠百」，同步推出全品項買一送一，起司控趁最後再吃一波。



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2021年來台插旗的「函館菓子工坊」，主打品項「一口起司蛋糕」主打一口就能吃掉的迷你尺寸、搭配多種口味選擇，放滿滿一盒超療癒。此外還有三盆糖生乳捲、南瓜布丁，以及門市限定的霜淇淋等甜點，是粉絲們無論下午茶、或送禮的首選。







這次「函館菓子工坊」宣布在8/1起結束營業，為了回饋粉絲，即日起在官網推出「買一送一」活動，一口起司蛋糕買一盒、送一盒。此外，在6/27-6/28於板橋大遠百進行北部最後的快閃店活動，現場同步祭出「全品項買一送一」，起司控這波再錯過就吃不到了。





函館菓子工坊 結束營業回饋活動

活動期間：即日起至2024/06/30

活動內容：函館菓子工坊官網推出「起司蛋糕 買一盒送一盒」優惠。



函館菓子工坊 板橋大遠百快閃店

活動期間：2024/06/27-6/28

活動地點：板橋大遠百B1 車站連通道口

活動內容：全品項買一送一



詳細活動規範及供應情形，依 函館菓子工坊 官方公告為準。