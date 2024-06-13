炸雞一塊30元有找！炸雞控推爆「拿坡里炸雞專賣店」從披薩店單飛賣炸雞之後，不定期推出超狂優惠回饋粉絲，這次為了慶祝6歲生日，拿坡里炸雞專賣店在6/13起推出「6塊炸雞桶」買一桶、送一桶，再加碼「無骨雞塊」買一送一優惠，一塊炸雞最低29元就有。



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拿坡里披薩的「義式炸雞」一直以來受到許多人喜愛，在2019年單飛成立炸雞專門品牌「拿坡里炸雞專賣店」，除了提供酥脆多汁的義式炸雞之外，還增加了無骨炸雞、薯條炸物點心等超多選擇，變成許多炸雞控、炸物控的聚餐首選。





這次「拿坡里炸雞專賣店」週年慶，自6/13至6/30推出超狂「炸雞買一送一」優惠，包含「六塊炸雞桶」買一送一，348元就能吃到12塊，此外還有超涮嘴「無骨雞塊」買一送一，109元就能吃兩份，更省的是，只要在活動期間內使用悠遊卡結帳，還可享5%的回饋，讓炸雞控省一波。









拿坡里炸雞專賣店 週年慶優惠

活動期間：2024/06/13-06/31

活動內容：

1、外帶/內用 「六塊炸雞」買一送一特價$348元(原價$696)。

2、「唰嘴無骨雞塊」買一送一 特價$109元(原價$218)。

3、使用悠遊卡結帳享5%的回饋。



詳細活動規範及供應情形，依 拿坡里炸雞專賣店 官方公告為準。