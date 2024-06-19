日雜品牌Afternoon Tea LIVING與戶外用品品牌「LOGOS」聯手出擊，以風靡全球的人氣角色「史努比」為主題，推出5款度假感十足的戶外用品，於2024年7月10日開始販售！下回到戶外野餐、露營就帶上這些！

Afternoon Tea LIVING x LOGOS x PEANUTS三強聯手

近年在日本、台灣都掀起露營熱潮，許多人在假期期間就會往戶外跑，享受大自然的美好！日本主打家庭露營、BBQ烤肉器材的戶外用品品牌「LOGOS」，攜手質感雜貨品牌「Afternoon Tea LIVING」及人氣始終不減的「PEANUTS」，共同推出「PEANUTS in Côte d’Azur」系列戶外用品。





這次的聯名新品以南法面向碧藍地中海的城市蔚藍海岸（Côte d’Azur）為舞台，並以紅白藍三色為基調，描繪了享受假期的史努比及其夥伴們，打造充滿夏日氛圍的戶外用品。一共有5款新品，適合用於觀賞運動比賽、露營、海灘及野餐等活動。





商品01： LOGOS小型椅（LOGOSタイニーチェア）4,400日幣（含稅）

採用了可收納的框架設計，雖然體積小，但承重能力達100公斤，適合大人和孩子使用。



商品02 ：LOGOS躺椅（LOGOSリクライナーチェア）7,700日幣（含稅）

可調節靠背的躺椅配有側袋，方便放置飲料及手機等物品，讓你在戶外也能坐得舒適自在。



商品03：LOGOS野餐墊（LOGOSレジャーシート）5,280日幣（含稅）

防水塗層的野餐墊可以在潮濕的地面上使用，並配有收納袋，外出攜帶方便。



商品04：LOGOS保冷袋（LOGOS保冷バッグ）5,500日幣（含稅）

戶外烤肉、採買少不了的保冷袋，特別是在炎熱的夏季，食物保鮮相當重要。此外，還設有肩背帶及手提帶且可摺疊收納，適用於各種戶外活動。



商品05：LOGOS提籃（LOGOSバスケット）4,950日幣（含稅）

上山下海都適用的便利提籃，擁有大容量，可將戶外活動所需的用品一次帶齊，也可摺疊收納，不占空間。





■販售資訊

販售日期：2024年7月10日起

販售店舖：Afternoon Tea LIVING店舖、Afternoon Tea 官方網站

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