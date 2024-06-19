日本歷史悠久的蝦餅仙貝老舖「坂角總本舖」，以用料扎實的蝦餅征服日本海內外旅人的味蕾，是走訪名古屋必買的伴手禮之一。坂角總本舖為了紀念開業130年，開始研發各式各樣的蝦子主題熟食、更推出了蝦子熟食快閃店「BANKAKU KITCHEN」。這次每年都快閃登場的BANKAKU KITCHEN將於2024年秋季在名古屋開設常設店鋪，而搶在常設店開設前，先迎來推出快閃店，於2024年6月12日至6月18日現身名古屋高島屋，眾多蝦子相關的餐點登場。

「BANKAKU KITCHEN」快閃店&常設店接力登場

超過百年歷史的蝦餅名店「坂角總本舖」，2021年為紀念開業130周年首次邀請蝦料理專家推出一系列「蝦子餐點」，並舉行「BANKAKU KITCHEN」快閃店，吸引眾多民眾前來朝聖。今年迎來第五次「BANKAKU KITCHEN～蝦子與咖哩與雞蛋～」快閃活動，最受歡迎的「BANKAKU蝦咖哩麵包」進行大幅改良，「BANKAKU炸蝦三明治」也全面升級。喜愛蝦子料理的吃貨們一定要來試試！







BANKAKU 蝦子咖哩麵包（BANKAKU〈焼き〉海老カレーパン）

嚴選香味豐富的日本產小麥製成佛卡夏麵包，再加入大量的蝦子與蔬菜等豐富內餡，不使用油炸，採烘烤加熱，使麵包口感Q彈美味，更將將滿滿蝦子的鮮美鎖在麵包裡！







BANKAKU炸蝦三明治（BANKAKU海老カツサンド）

炸得酥脆的蝦排具彈牙口味且鮮味十足，再夾入講究的麵包中，升級版的炸蝦三明治誕生。







BANKAKU鮮蝦米可樂餅（BANKAKU海老ライスコロッケ）

豪邁使用彈牙口感的顆顆分明大蝦，蝦肉量占總食材的約1/4，再搭配其他海鮮及干貝高湯增添鮮味，最後混合日本產的白米及蔬菜，打造餡料豐富的可樂餅。







■快閃店資訊

日期：2024年6月12日～6月18日 10：00～20：00

地點：JR名古屋高島屋 B1 Weekly Spot





錯過快閃店也沒關係！BANKAKU KITCHEN的常設店預計在今年的秋季於目前坂角總本舖所在的坂角葵大樓1樓開設。秋天來日本賞楓的同時，也不要忘了到BANKAKU KITCHEN大啖蝦料理！

