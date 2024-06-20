以後想吃海格手工製作的生日蛋糕，不必再去請蛋糕店客製了！日本東京 Harry Potter Cafe 完美重現哈利收到的第一顆生日蛋糕。不只是生日蛋糕，為了在7月31日替哈利波特慶生，店內從2024年6月13日到8月21日期間，還會提供聖代、飲料，以及期間限定的商品。

Harry Potter Cafe：哈利波特生日商品

哈利波特的慶生特別餐點包含：海格送給哈利的生日蛋糕、生日聖代，以及閃電檸檬汁。除此之外，也推出了可以在店內購買的周邊商品，包含湯匙和環保袋。







Harry Potter Cafe：生日蛋糕

海格替哈利波特製作的生日蛋糕含稅價格1,650日圓。你發現了嗎？其實電影中，海格寫在蛋糕上的英文「HAPPEE BIRTHDAE」有著拼寫錯誤，完美還原了電影中的橋段。蛋糕旁裝飾著果凍豆和棉花糖，繽紛又可愛。







Harry Potter Cafe：生日聖代

生日聖代含稅1,210日圓。這杯聖代以草莓醬和卡士達醬，組成華麗的千層派，最上面還搭配了櫻桃冰淇淋，並灑了果凍豆和銀珠，營造出歡樂夢幻的氛圍。







Harry Potter Cafe：閃電檸檬汁

閃電檸檬汁含稅1,210日圓。從外觀可以發現檸檬汁有2層，最底下有漿果果凍，最上層則是優格奶油。優格奶油上還有閃電圖案，象徵哈利額頭上的傷痕。







Harry Potter Cafe：限定商品

這次活動的限定商品包含湯匙和環保袋。湯匙含稅880日圓，環保袋含稅2,530日圓，這2種商品都很實用，尤其是湯匙，可以拿來泡下午茶、吃點心。







Harry Potter Cafe：預約特典

只要事先訂位，成功入內用餐就能獲得一張「Harry Potter Cafe 咖啡廳原創貼紙」。數量有限，送完為止。另外，如果訂購指定飲品，還可以獲得一個「原創杯墊」，一樣是數量有限，送完為止。地址：東京都港區赤坂5丁目3-1 赤坂Biz Tower 1樓營業時間：10：00～22：00（最後點餐時間為21：30）交通方式：東京Metro丸之內線赤坂見附站徒步7分鐘