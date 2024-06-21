日本國民甜甜圈品牌「Mister Donut」再推新品！顛覆你對甜甜圈既定印象的「MASTER DONUT 起司甜甜圈」，有別於傳統甜甜圈的獨特口感驚豔你的味蕾，於2024年6月12日起在日本全國的Mister Donut門市發售。

Mister Donut「MASTER DONUT 起司甜甜圈」新品登場

不斷求新求變，帶給消費者豐富味覺饗宴的Mister Donut，這次以「從未嘗試過的甜甜圈」為主題，研發出「MASTER DONUT 起司甜甜圈(マスタードーナツ フロマージュ・ド)」，新系列甜甜圈在麵團中加入了獨特配方的起司奶油，讓人同時享受到內部濕潤、外部酥脆的全新口感。本次共推出四款嶄新口感與風味的新品，獨家滋味搶先帶你數位嚐鮮一下！







#01 起司甜甜圈 原味（フロマージュ・ド オリジナルl）

充分展現了外酥脆內濕潤的原味起司甜甜圈，並於表面附上一層光滑的杏桃果凍，能品嘗到起司甜甜圈最純粹的滋味，同時還能嘗到杏桃淡淡的甜味。







#02 起司甜甜圈 雙層奶油（フロマージュ・ド ダブルクリーム）

大大凸顯起司甜甜圈風味的香濃甜甜圈，以奶油起司、馬斯卡彭起司和高達起司三種不同起司製成的起司鮮奶油再配上鮮奶油，獨家雙重奶油賦予甜甜圈層次豐富的濃郁滋味。









#03 起司甜甜圈 藍莓（フロマージュ・ド ブルーベリー）

添加了起司鮮奶油與藍莓醬的起司甜甜圈，藍莓的酸甜滋味與起司鮮奶油的鹹香風味，相得益彰，不膩口。







#04 起司甜甜圈 提拉米蘇（フロマージュ・ド ティラミス）

加入了濃縮咖啡餡料，再配上起司鮮奶油及香濃可可粉，打造出甜甜圈版的微苦提拉米蘇，獨特的甜甜圈口感更添層次。







■販售資訊

品項：Mister Donut「MASTER DONUT 起司甜甜圈」

販售日期：2024年6月12日起

販售地點：日本各大Mister Donut門市