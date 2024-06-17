日本老字號食品品牌「不二家」，不管是在日本超商，還是台灣超商都能找到各式各樣不二家的零嘴，想必旅人對其吉祥物「PEKO醬」也不陌生，雙馬尾造型搭配俏皮表情的PEKO醬不僅現身在各樣的甜點包裝上，亦有許多的周邊商品搶攻粉絲荷包。而今年以「PEKO醬」為主題的快閃店再次插旗JR東京站的GRANSTA東京，獨家商品必買！

PEKO醬主題快閃店「不二家 洋菓子 PEKO醬x東京」期間限定登場

坐擁超人氣的不二家PEKO醬再度推出主題快閃店，今年也在JR東京站內的站內商業設施「GRANSTA東京」地下1樓限期開店。





除了去年廣受好評的復古可愛PEKO醬臉形燒「銀座PEKO醬蜂蜜蛋糕燒（銀座ペコちゃんカステラ焼き）」外，這次還首次推出店舖限定的「PEKO醬X東京奶油夾心餅（ペコちゃん×トーキョー バターサンド）」，是療癒系伴手禮首選，送禮自用兩相宜！







獨家外盒包裝必收！PEKO醬X東京奶油夾心餅

印有PEKO醬臉蛋圖案的酥脆餅乾，夾著不同的奶油餡，製成美味的奶油夾心餅。內餡有香草、甘王(あまおう) 草莓、宮崎產的芒果、卡芒貝爾起司、高純度可可巧克力，以及京都產的宇治抹茶，共6種口味。且不止口味多元，就連外盒包裝也推出不同設計，每種口味都有專屬的設計插圖，同時還融合了PEKO醬與東京的元素，打造獨一無二的療癒包裝，極具紀念價值。每盒內含2片奶油夾心餅，亦可以任選3盒搭配，組合成一個完美的伴手禮，另附一款組合包裝禮盒。









售價：2個（1BOX）648日幣（含稅）

6個（3BOX）1,944日幣（含稅）





佳評如潮的人氣糕點再次登場！銀座PEKO醬蜂蜜蛋糕燒

以PEKO醬臉型打造的造型蜂蜜蛋糕燒，共有兩種口味可選，一款為奶香十足的卡士達奶油，另一款為苦甜巧克力奶油。外盒的包裝也別具巧思，復古可愛的設計吸引旅人目光。共有6個裝及12個裝2款，也非常適合作為東京的伴手禮與親朋好友分享！



售價：6個＜卡士達3個、巧克力奶油3個＞1,500日幣（含稅）12個＜卡士達6個、巧克力奶油6個＞3,000日幣（含稅）店鋪名稱：不二家 洋菓子 PEKO醬x東京（不二家の洋菓子 ペコちゃん×トーキョー）地點：グランスタ東京 銀の鈴エリア プレシャススイーツ（改札内地下1階）活動期間：即日起～6月30日營業時間： 08：00～22：00；日＆國定假日08：00～21：00