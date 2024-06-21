雲林必拍打卡點5個一次全收藏！雲林除了可以到北港進行廟宇朝聖巡禮、到古坑喝咖啡賞櫻、去劍湖山玩外，這次窩客島整理5大必訪「雲林打卡點」，包括南洋風打卡景觀、日式造景生態池、中式古風打卡點，以及占地超大的迷宮公園，網美必拍、必玩打卡點一次給你。
雲林網美打卡點推薦
充滿濃濃南洋風情的「近水樓台湖畔森林咖啡」，園內以湖畔為中心，周圍有著可以坐的巨大樹上鳥巢、心型打卡點等各種藝術裝置，還有小火車、池中鯉魚可以帶小朋友遊玩，其中必拍南洋風的湖上茅草涼亭，坐在亭中，邊下午茶、享受湖畔之美，讓你有秒飛峇里島體驗南島的渡假風情。
▲圖片來源：「靜怡＆大顆呆」於窩客島的文章分享。
擁有廣大日式造景的「澄霖沉香味道森林館」，館內有多株種樹、大面積景觀生態池可以觀賞，四周圍繞著落羽松的愛心水中池更是網美必拍的打卡熱點，另外還能體驗DIY手作、換上和服餵食超可愛的兔子、梅花鹿，拍美照也要玩得盡興；「雅聞峇里海岸觀光工廠」則有著茅草屋、棕梠樹、大面積的海岸沙灘美景，打造出峇里島的南洋風情，此外，園內還有各種彩繪打卡牆、茂密的玫瑰花園供遊客拍照，各種風格打卡照全部免費拍個夠。
▲圖片來源：上圖「銀髮一起玩」、下圖「紫色微笑」於窩客島的文章分享。
雲林免費古風打卡點推薦
占地3千多坪的「寧濟御庭園」園內種植多株松柏與古式建築、蜿蜒古橋相映，，中國式庭園造景每一處都能拍出古風唯美的打卡照；「五年千歲公園」園內由各種奇山異石、蜿蜒的石洞地道，組成超大型迷宮，走迷宮探線的同時也能打卡石洞、九曲橋等特殊景象，大小朋友一起玩翻整個下午，兩者都不用門票就能進入打卡、遊玩。
▲圖片來源：上圖「小詠」、下圖「大口」於窩客島的文章分享。
近水樓台湖畔森林咖啡
地址：雲林縣斗六市文化路646巷137號
電話：05-536-1429
澄霖沉香味道森林館
地址：雲林縣虎尾鎮惠來75-6號
電話：05-622-5757
雅聞峇里海岸觀光工廠
地址：雲林縣斗六市中興路333號
電話：05-551-1585
寧濟御庭園林山水文化園區
地址：雲林縣斗六市貞寮路195號
電話：05-551-8135
五年千歲公園
地址：雲林縣褒忠鄉鎮安路31號
電話： 05-697-3150