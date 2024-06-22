梅雨季過後，真正的夏天要來了！一想到夏季的熱浪就想來點清爽的消暑水果來緩解讓人難耐的酷暑。位於東京世田谷的La Terre洋菓子店操刀打造的甜點品牌「Terra Saison」推出夏季限定甜點「水果生松露巧克力（愛文芒果）」，猶如栩栩如生的愛文芒果，於2024年6月5日起在東京車站的GRANSTA 開始販售！

超擬真！愛文芒果生松露巧克力香甜登場

Terra Saison 是 La Terre 洋菓子店所打造的伴手禮品牌，嚴選天然食材製成的精緻伴手禮，有機會走訪東京一定不能錯過！





Terra Saison 的「水果生松露巧克力（フルーツ生トリュフ）」，是將北海道原奶製作的白巧克力奶油松露內，加入新鮮水果果醬的巧克力。自2023年5月發售以來，數次登上電視等媒體報導，是超人氣的伴手禮。這次推出了第三彈——夏季的「愛文芒果」已全新登場！





愛文芒果生松露巧克力的外觀猶如一顆栩栩如生的愛文芒果，將其剖開時，濃郁的愛文芒果果醬緩緩溢出，與濃郁的白巧克力融合在一起，共譜和諧滋味。此外，巧克力外層使用了芒果及覆盆子的鮮豔粉末妝點，看起來就像一顆小芒果。推薦冷藏後再享用，冰涼滑順口感一掃夏日悶熱！





另外，Terra Saison還有一款夏季限定的伴手禮是「和果果凍（和の果ジュレ）」。日本也擁有許多美味的時令水果，這次特別嚴選了不同水果，製作了四種Q彈果凍。分別為黑加侖與岡山縣產麝香葡萄、北海道產覆盆子與廣島縣產夏季草莓、東北產西洋梨與和梨、瀨戶內產橘子與檸檬，每一款果凍還結合了溫和的北海道蜂蜜，蜂蜜的甜味與水果的香甜營造獨特的風味。此外，另一個清爽順口的秘密就在於寒天果凍，承襲了日本傳統的製法，讓果凍更滑順可口！







■店舖資訊

地點：GRANSTA丸之內（東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京站内B1）

營業時間：08：00～22：00（週日國定假日08：00～21：00）

公休日：無

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