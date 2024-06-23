日本人都欲罷不能的高級布丁「布丁研究所」終於登入東京了！布丁研究所復刻「100％布丁霜淇淋」，也在霜淇淋上面再放上一顆濃縮所有美味的迷你布丁，推出全新商品「150％布丁霜淇淋」！如果你是布丁愛好者，又或者是你家的老公、老婆、小孩、爸爸媽媽、岳父岳母，熱愛布丁的話，一定要帶他們來吃這家！

布丁研究所：150％布丁霜淇淋

「布丁研究所」原先是專門販售高級布丁的通販專賣店，極度注重原材料、製作方法等細節，在2023年10月，終於進駐東京銀座的複合式商業設施「EXITMELSA」。店內提供各式布丁，包含傳統的牛奶、蛋、糖經典布丁，以及使用36萬日圓超高級抹茶製成的濃厚抹茶布丁。最狂的是，布丁研究所研發出12種不同口味的醬汁，供消費者選擇，每顆布丁建議可以搭配2種醬汁。根據不同的搭配，你最多可以享受數百種不同的風味！







布丁研究所：高級雞蛋食材

布丁研究所使用的雞蛋來自土佐次郎雞。土佐次郎雞由高知縣原生種「土佐地雞」父系和「羅德島紅雞」母系交配而成，十分適合蛋類生產。土佐次郎雞在飼育過程中，必須採取自由放養的方式。由於飼育環境優良，蛋的品質也無可挑剔。







布丁研究所：12種醬汁

首先，布丁研究所將布丁加工成液體狀後，再放入霜淇淋機中，以-8℃的低溫冷凝出布丁口味的霜冰淇淋。在100%的布丁霜淇淋上方，店家又製作了迷你布丁（50％布丁）來作為配料。迷你布丁在製作過程中，使用了每顆180日圓的超高級雞蛋「土佐次郎雞雞蛋」，這種雞蛋比例中含有濃郁的蛋白質，能夠加重韻味和後勁。此外，店家大量添加香草籽，以增強與霜淇淋的契合度。也因為有添加香草，以濃度上來說是50%，和霜淇淋搭配成150%的究極新品。搭配的12種醬汁包含原味、苦味焦糖、甜味焦糖、香草、白蘭地、萊姆、香橙、肉桂、茴芹、巧克力、蔓越莓和芒果百香果。100%布丁霜淇淋的價格為1,296日圓、150%則需額外加上216日圓。心動了嗎？心動了就快到東京銀座店嘗鮮吧！







■商店資訊

商店名稱：布丁研究所銀座店

地址：東京都中央區銀座5-7-10 EXITMELSA1樓

交通方式：東京Metro銀座站A3出口，徒步1分鐘

營業時間：11：00～20：00

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