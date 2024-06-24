普通的白色戀人買到不想再買了嗎？白色戀人推出了全新的商品「白巧克力生乳捲」，食材一樣高品質，只是口感比起餅乾更為蓬鬆柔軟、濕潤滑順！在北海道物產展上搶先販售，光場上就賣出超過4千條，大受歡迎。2024年6月14日起，將在北海道各大百貨店開放購買。

白色戀人：白巧克力生乳捲

這款生乳捲在2024年4月在名古屋松坂屋百貨和上野松坂屋百貨舉辦的北海道物産展上，搶先販售，銷售超過4,000條，在連日大受好評下迅速完售！超人氣可見一斑。在食材上，使用和「白色戀人」相同的白巧克力，內餡蓬鬆，蛋糕的製作過程則不使用蛋黃，改以蛋白為基礎，經過烘焙以後，質地濕潤，就像北海道的新雪般，純潔典雅，咬下以後就能感受到濃郁的奶香。







白色戀人：純白包裝

包裝以北海道的純白雪原為概念，採用純白色的包裝，並用閃亮的銀箔，呈現閃耀的雪景。放在單色的陶瓷盤上，散發出高雅的氛圍，呈現出宮廷甜品般的質感。價格為一條2,160日圓，含稅。須放在-18度的冷凍庫中保存，食用前須先解凍8小時，解凍後只能保存3天。如果沒有解凍的話，最長可以放180天。





販售通路包含線上和線下。如果今年暑假有安排去北海道，先萬不要錯過囉！







■線上： ISHIYA 官方網路商店

■線下：白色戀人觀光工廠「公園 Piccadilly店」、北海道內 ISHIYA 各店（札幌大通本店、大丸札幌店、札幌東急百貨店、丸井今井札幌本店、Ario札幌、Aeon 旭川站前）、北海道內機場伴手禮店。