你知道出了電子鍋、熱水壺等家電的象印，在日本甚至開了餐廳，為的就是推廣用象印電子鍋煮出來的國寶級米飯，是不是有夠狂！「象印食堂」大阪店在2024年6月起，更新了菜單，推出夏季的新特餐。如果你還在猶豫要不要買象印電子鍋，不如先衝一發餐廳，親自吃吃看？

象印食堂：象印御膳

象印御膳，附鯛魚茶泡飯，整套只要1,980日圓，含稅。主菜可從魚、肉、時令主食中選擇。套餐內容包含：薄切真鯛魚、鯛魚高湯。3種單盤小菜包含：白木耳與早摘涼拌榨菜佐梅芥末，配鯛魚皮、毛豆豆乳寒天、彩色蔬菜涼拌豆腐。一口小菜包含：炙烤明太子、芥末風味海苔佃煮與醃黃瓜、橄欖油漬梅干。2碗炎舞炊煮米飯、秋葵與海帶味噌湯。甜點則是米製冰淇淋。







象印食堂：華心御膳

華心御膳價格3,580日圓，含稅。餐點嚴選了店內最受歡迎的佳餚，第一次去點這道就對了！要注意的是，需提前一天預約，可預約的時段為平日午餐時間（11點、13點）和週末假日11點（90分鐘制）。菜單包含黑毛和牛炸肉排 配味噌紅酒醬、昆布醃真鯛 配昆布茶鹽、鰹魚生魚片 配柚子醬油凍、鰻魚與黃瓜涼拌、毛豆冷湯、辣味味噌蒸雞與川七菜、白和風味嫩玉米、彩色蔬菜涼拌豆腐、白木耳與早摘榨菜佐梅芥末配鯛魚皮。飯則是一碗炎舞炊煮米飯。白飯也有3種小菜。湯是手毬麩與湯葉清湯。甜點一樣是米製冰淇淋。







象印食堂：夏姬會席

夏姫會席套餐價格4,980日圓，含稅，如果再加上飲品無限暢飲，總計是6,000日圓。夏姬會錫套餐最特別的就是甜點，盤子是象印的LOGO喔。這份套餐必須提前一天預訂，不接受現場點餐。前菜共有9種，包含：白木耳與早摘榨菜佐梅芥末配鯛魚皮、白和風味嫩玉米、鮭魚卵壽司、綠豆豆乳凍、鮭魚生魚片配香醋醬油、辣味味噌蒸雞與川七菜、彩色蔬菜涼拌豆腐、炙燒明太子、茄子與脆米生薑餡和生魚片。其他小菜包含鰻魚涼拌黃瓜、鱧魚漿生薑紫菜炸物、和牛沙朗烤牛肉配山葵醬油。飯的部分是一碗炎舞炊煮米飯，附一碗手毬麩與湯葉清湯。甜點則是米粉芒果焦糖布丁。







象印食堂：米粉芒果焦糖布丁







象印食堂：炎舞炊電子鍋

象印食堂內的米飯都來自言舞炊電子鍋。這款電子鍋從2018年起開始銷售，機體內部採用了業界首創的旋轉IH結構，以強大的火力和激烈的對流烹飪出美味的米飯。目前累計出貨量已在約6年時間內突破了77萬台。為了使更多人品嘗到這項電子鍋的強大，象印於2018年10月開設「象印食堂 大阪本店」。2023年2月，象印進一步在東京丸之內展店，大受歡迎。







■餐廳資訊

地址：大阪市中央區難波五丁目1番60號 難波SKYIO 6樓

營業時間：11：00～15：00（最後點餐14：15）；17：00～21：00（最後點餐20：00）

交通方式：南海電鐵高野線・本線的「難波站」步行1分鐘；大阪地鐵各線的「難波站」步行6分鐘；近鐵難波線・阪神難波線的「大阪難波站」步行8鐘；JR關西本線的「JR難波站」步行11分鐘

官方網站