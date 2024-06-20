迎接暑假旅遊旺季，易遊網推出多樣國外團旅行程，涵蓋日本、韓國及東南亞等熱門目的地。其中，日本團最高可省8千元，韓國團則有萬元優惠。此外，海上郵輪行程也是暑假旅遊的亮點之一，適合全家大小一同出遊。暑假期間的郵輪行程特別受到歡迎，包括7、8月和新增的9月航次，都在熱賣中。
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對於追求省心度假的「懶人」旅客，歌詩達郵輪提供全包式的海上假期，每人僅需11,400元起。郵輪上設施齊全，包括大劇院、水上滑道、游泳池等，既省去舟車勞頓，又免去行李搬運的煩惱。暑假航程主推前往沖繩、石垣島和鹿兒島，並提供日韓6日遊選項，讓旅客體驗豐富多元的假期。
親子家庭出遊首選，日本雙樂園行程每人33,900元起。大阪環球影城與名古屋樂高樂園將是孩子們的最愛，特別是7月起推出的鬼滅之刃XR乘車遊體驗，定將吸引無數粉絲參與。此外，東京迪士尼海洋最新主題園區「夢幻泉鄉」也已開放，提供富士山溫泉住宿的5日遊，是親子出遊的理想選擇。
對於預算有限的小資族來說，韓國5日遊提供極大的價格吸引力，每人僅需9,799元起，並享受第二人減1千元的優惠。行程包括首爾愛寶樂園及益善洞等熱門景點，適合家庭旅遊。此外，越南峴港5日遊也是性價比高的選擇，包含黃金佛手橋等著名景點，每人17,900元起，非常適合親子共遊。
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