今夏想好要去哪玩了嗎？想像和好友們迎著和煦的日光，悠閒漫步在古意盎然的街道，品嚐令人著迷的在地美食。這些美好畫面都會讓你想到「台南」，看來該是出發到台南玩了！這次將分享台南隱藏的5大景點。不管是網美打卡的白色教堂、特色景觀的惡地形，或是在海邊享受咖啡的美好時光，保證讓你沉浸在台南好拍又好玩的氛圍裡！



▲ 玉井白色教堂，由外而內純粹的淨白色調，夢幻而唯美。



台南5大網紅打卡景點

從船上、湖畔到白色教堂，帶你沉浸府城美好日常

茶裏王新推出限量版祝福瓶，每一瓶都結合台南在地的特色風情，拿在手上彷彿開啟一扇通往台南的任意門，順著招牌的回甘喉韻，一起品味府城種種宜人的底蘊。



必推景點①：來到台南絕對不能不提安平，置身海上咖啡廳舫HomeCafe隨波放空，沉浸日光和水波交映的搖曳光影，安平古堡繁榮的影像映入腦海，海港中隨處可見水鳥飛翔的畫面，這些光景都能在平平安安祝福瓶上看見，喝著英式紅茶享受放慢步伐的時光。



▲ 海上咖啡廳舫 HomeCafe





▲帶著來自府城的祈願，平安度過每一天。



必推景點②：喜愛沉浸在大自然懷抱中，你可以到龍崎牛埔夢幻湖步道漫步，沿著阿里山脈丘陵地帶，地形起伏依山傍水如龍盤踞，隨處可看見竹林隨風搖曳，在這裡喝著青心烏龍並接受龍生水起的洗禮，於湖畔還身心一片寧靜，也替自己增福。



必推景點③：來到盛產芒果的玉井。在這片神秘的領域，藏身於山林之中，你會發現佇立於山林間的玉井白色教堂。由外而內純粹的淨白色調，夢幻而唯美。此外，在這裡你還可以眺望遠方的綠色隧道，甚至看到農人用長竹竿採收土芒果的畫面。這些美麗的景象都能在金玉滿井的祝福瓶身上看到。喝著台式綠茶，享受山間靜謐的氣息吧！



必推景點④：留下美麗的身影，若還希望獲得更多豐富的收穫與喜悅，位於新市的臺灣史前文化博物館南科考古館就適合渴望追求新知的你，在心想事成祝福瓶結合了考古及化石意象，穿梭5,000年的時空長河，相信你能在這盡情享受發現的樂趣。



▲ 臺灣史前文化博物館南科考古館



必推景點⑤：在永保安康的日式綠茶瓶身上，可發現最具歷史氣息的永康、保安的日式火車站的影子，帶著一切順遂且平安的心情來到十鼓文創園區，相信你能在這找回最純真的喜悅，這裡不僅可以暢玩驚險刺激的遊樂設施，有如電影場景一般的魔法工廠，也是洗版IG的完美空間。





茶裏王全新5款特仕包裝登場

帶著來自古都的祈願，平安度過每一天

快手刀買起來，茶裏王讓大家喝的不只是茶，更喝進安定心靈的力量，跟著茶裏王的步伐來趟府城祝福之旅吧！



▲瓶身結合台南在地特色，更推出台南限定禮盒，祝福滿滿讓你送禮自用兩相宜。



除此之外茶裏王更推出台南限定禮盒，幫自己加持也幫親友增福，有什麼想說卻不好意思說的，就讓茶裏王祝福瓶代替你，為重要的情誼送上滿分的祝福！



茶裏王推薦台南知名打卡景點

①台南安平｜海上咖啡廳舫HomeCafe

地址：台南市安平區安億橋



②台南龍崎｜牛埔夢幻湖步道

地址：台南市龍崎區10號



③台南玉井｜玉井白色教堂

地址：台南市玉井區層林1之7號



④台南新市｜臺灣史前文化博物館南科考古館

地址：台南市新市區南科三路10號



⑤台南永康保安｜十鼓文創園區

地址：台南市仁德區文華路二段326號