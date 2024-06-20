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免費送冰塊杯！全家搶攻夏季冰品市場，咖啡、私品茶、霜淇淋買二送一，再加碼粉角、寒天尬新鮮水果茶49元開喝。

2024-06-20 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：全家 人氣：1,967
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編輯 李維唐

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全家總是可以搶在消費者有想法之前，就推出全新的優惠活動。天氣漸漸變熱，全家立即就推出APP咖啡、私品茶、霜淇淋「夏至清涼價」APP隨買跨店取享買2送1優惠。同時，這一次再加碼搶先於IG社群、FB媽團曝光的咀嚼系新品「寒天甘蔗檸檬」及「夏芒粉角青茶」限時49元開吃。此外，近期爆紅簡單又粗爆的「買飲料送冰塊」活動、即日起至7/9購買指定果茶飲品即免費贈送冰塊杯。

推薦閱讀：小七霜淇淋買一送一！7-ELEVEN水蜜桃牛奶霜淇淋新口味開吃，新飲料「水果冰沙楊枝甘露」7-11飲料喝起來。
全家 咖啡、私品茶、霜淇淋買二送一
全家 咖啡、私品茶、霜淇淋買二送一

全家超商為了搶攻便利商品的龍頭，奇招出盡！為了創造話題及網友好奇心，特別搶先在IG社群、FB媽團曝光「寒天甘蔗檸檬」及「夏芒粉角青茶」終於推出限時優惠，全家會員於6/25前，購買新品「寒天甘蔗檸檬」、「夏芒粉角青茶」，可享49元特價優惠(原價65元)。
全家 咖啡、私品茶、霜淇淋買二送一

此外，夏天就是要衝優惠，因此將於6/21-6/23連續三天推出夏至活動。只要是「全家」會員可於APP隨買跨店取享有買2送1優惠，包含Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵及私品茶65元系列(包含搖搖茶吧)。同時「全家」Fami!ce霜淇淋49元同樣有買2送1。
全家 咖啡、私品茶、霜淇淋買二送一


 

全家 Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵及私品茶 買2送1

活動期間：6/21-6/23
活動內容：「全家」會員可於APP隨買跨店取享有買2送1優惠

 

全家 霜淇淋 買2送1

活動期間：6/21-6/23
活動內容：「全家」會員可於APP隨買跨店取享有買2送1優惠


全家 寒天甘蔗檸檬(特大杯) / 49元

活動期間：6/12-6/25
活動特價：原價65元，會員特價49元


全家 夏芒粉角青茶 (特大杯) / 49元

活動期間：6/12-6/25
活動特價：原價65元，會員特價49元

 

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