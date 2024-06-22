夏天消暑吃豆花！口感滑嫩、豆香濃郁的豆花，任選搭配紅豆、芋圓等咀嚼配料、再蓋上一層碎冰，是許多人夏天飯後的必吃甜點。這次窩客島整理5間「台北復古豆花」推薦清單，無論是老字號的路邊攤車豆花、還是文青必拍的復古豆花，通通先筆記。





▲圖片來源：下圖為「潔絲蜜」於窩客島分享之文章。



在地復古豆花

許多豆花老店是在地人從小吃到大的記憶，保留了豆花的樸實古早味，就連裝潢風格也超懷舊。在市民大道上的「庄頭豆花担」藍綠色店門超復古吸睛，主打綿密口感。木柵「木箱豆花小攤車」也是許多甜點控的排隊夯店，老闆當天手工製作的湯底、配料賣光就收攤。而寧夏夜市的「豆花莊」不只是開業近一甲子的老字號，近期也因黃仁勳用餐加持，更是成為排隊夯店之一。





▲圖片來源：上圖「算命的說我很愛吃」、下圖「youping's diary」於窩客島分享之文章。



文青復古豆花

讓人好拍、好打卡的復古豆花，也是許多甜點控的新歡，台北大龍峒周遭的「花生舉人咖啡店」，店外是溫馨復古的小木屋裝潢，還有超懷舊大冰淇淋裝飾，內部則是充滿時代溫度的老宅，在裡品嚐檸檬豆花，讓人美照拍不停。





▲圖片來源：「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享之文章。

庄頭豆花担 店家資訊

同樣是好拍、好打卡的，還有位於雙連站與中山站附近的「榕美樹館」，主打極簡文青裝潢，把復古豆花店變成質感氣質的「美術館」，推薦豆花搭配手工芋圓、地瓜圓，是許多文青週末逛完中山站必衝、必吃的下午茶口袋清單。

地址：台北市松山區市民大道四段73號

電話：02-8771-6301



木箱豆花小攤車 店家資訊

地址：台北市文山區保儀路87號

電話：無



豆花莊 店家資訊

地址：台北市大同區寧夏路49號

電話：02-2550-6898



花生舉人咖啡店 店家資訊

地址：台北市大同區哈密街69號

電話：02-2591-2952



榕美樹館 店家資訊

地址：台北市中山區民生西路66巷21號一樓

電話：02-2523-3459