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泰國芭達雅度假！泰國免簽優惠、豪華度假村，芭達雅旅遊新歡一次看。

2024-06-22 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：泰國觀光局 人氣：194
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編輯 張人尹

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泰國芭達雅被譽為「東方的夏威夷」，是全球旅客夢寐以求的度假天堂。從首都曼谷出發，只需約1.5小時車程，便能抵達這座充滿熱帶風情的城市。芭達雅不僅擁有亞洲最美的海灘，還有豐富的水上活動，如水上摩托車、托曳傘等，讓人暫時忘卻都市的喧囂，沉浸在清澈的海水和純粹的樂趣中。

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泰國芭達雅 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

芭達雅的旅遊景點琳瑯滿目，從寧靜的Na Chom Thian和Bang Saray海灘，到充滿活力的水上樂園和主題公園，每一處都有獨特的魅力。此外，芭達雅還有多個文化表演和動物園，適合各類型的遊客。隨著新冠疫情後的復蘇，這些景點都已做好準備，迎接全球遊客的再次探訪。
泰國芭達雅 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

泰國政府為了吸引更多的國際遊客，尤其是台灣旅客，實施了免簽政策。此政策已延長至2024年11月11日，允許台灣旅客免簽證入境，最長停留期限可達60天。此外，從台灣到曼谷有多家航空公司提供便利的直飛航班，再轉乘至芭達雅，整個旅程既快捷又舒適。
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芭達雅市這次在台北舉辦一場盛大的產品說明暨業者洽談會，其中有來自芭達雅的多家酒店、景點和水療中心參展。會中將展示芭達雅的新景點和服務，並透過舞蹈等文化表演，讓參與者深入了解泰國豐富的文化和旅遊資源，為兩地的旅遊業合作開啟新篇章。
泰國芭達雅 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

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