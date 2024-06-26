台東美食必吃攻略！夏天不管是衝台東看海、玩水，還是去熱氣球嘉年華，也要知道台東必吃的美食名店有哪些，玩樂的同時也要吃遍在地美食，這次窩客島幫你整理7間超有人氣的「台東必吃美食」，像是排滿人潮的關山臭豆腐、九層塔蔥油餅、豬血湯、米苔目老店等，下次衝台東先跟著名單吃一 輪。





來台東吃美食先跟著在地人排隊，像是外酥內軟的「關山臭豆腐」、有柴魚、肉燥香氣的「榕樹下米苔目」，兩家都是在地人氣老店；而位在海濱公園旁的「黃記蔥油餅」，加入大量九層塔的雙蛋蔥油餅，更是一天只4小時的搶手小吃；想吃冰就衝老字號冰店「津芳冰城」，超特別的鹹冰棒、古早味刨冰通通銅板價就有。





台東美食必吃推薦： 關山臭豆腐

關山人排隊也要吃的臭豆腐！即使隱藏在市場裡的「關山臭豆腐」，也吸引許多外縣市遊客朝聖，招牌必點臭豆腐炸到外酥內軟，與香菜、特製蘿蔔絲泡菜配著吃更是涮嘴，此外，店內還有乾麵、肝連湯、滷味等，附近也有不少美食小吃店，可以順路吃飽飽。



#關山臭豆腐

地址：台東縣關山鎮和平路87-5號關山公有零售市場

電話：08-981-2148





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台東美食必吃推薦：大池豆皮店

池上除了必吃池上便當，大池豆皮店也是在地經典老店，主要豆包、豆花、豆漿3種品項，都是每天現場手工製作，進入內部就能看到豆皮製作中的模樣，整個空間充滿豆皮清香，必點滑嫩又有嚼勁的金黃香煎豆包，夏天搭上冰涼的豆漿、豆花剛剛好，營業到下午2點，而且常常會提前賣完，想吃要先衝。



#大池豆皮店

地址：台東縣池上鄉大埔路39之2號

電話：08-986-2392





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台東美食必吃推薦：東河包子

已經飄香超過60年的「東河包子」是來台東一定要吃的人氣名店，有著賣紅豆、花生、肉包等多種甜鹹口味，其中肉包、筍包、芋頭包最有人氣，熱呼呼的Q軟包子外皮搭上多汁可口的內餡，再配一杯冰豆漿剛剛好，另外附近的舊街老店則是兄弟分家設立，也是在地人激推的排隊名店，台東人的記憶味道都吃起來。



#東河包子

地址：台東縣東河鄉南東河15鄰420號

電話：08-989-6369





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台東美食必吃推薦：黃記蔥油餅

每天只營業4小時的蔥油餅！台東人氣「黃季蔥油餅」就位在海濱公園附近，下午2點開始營業便有許多人潮排隊，蔥油餅中加入大量蔥花、九層塔，增添滿滿的九層塔香氣，還要加點半熟蓬鬆「雙蛋」超過癮，只開到傍晚6點，夏天來台東看海順路開吃。



#黃記蔥油餅

地址：台東縣台東市南海路36號

電話：0915-308-581





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台東美食必吃推薦：津芳冰城

台東老字號傳統冰店！台東人夏天必吃的「津芳冰城」，主要販售各種大份量古早味刨冰、冰棒、木瓜牛奶等，其中最特別的便是「鹹冰棒」，以鹹鴨蛋黃、牛奶、杏仁果、核桃為製成，清爽的堅果奶香來津芳必吃，而且冰棒15元、20元就有，刨冰也都在40~50元左右，人氣古早味冰棒、刨冰通通銅板價開吃。



#津芳冰城

地址：台東縣台東市正氣路358號

電話：08-932-8023





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台東美食必吃推薦：卑南豬血湯

來台東必吃豬血湯老店！以豬血湯、米腸為主打的「卑南豬血湯」，即使沒有販賣飯、麵類，依然成為當地必吃名店，將豬血切成長條狀，每條都比一般豬血大條，搭配清甜的湯頭，而店內的米腸也是人氣必點的招牌，老饕都直接點豬血湯、米腸一起吃。



#卑南豬血湯

地址：台東縣台東市更生北路76號

電話：08-922-9043





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台東美食必吃推薦：榕樹下米苔目-小滿雨生

重新開業後人氣依舊的米苔目老店！原本在大同路的「榕樹下米苔目」搬家到博愛路重新開業，招牌米苔目乾麵鋪了滿滿的肉燥醬、柴魚片，形成濃濃的誘人香味，熟客都會再加點滷蛋，人氣必點菜色還有魚丸湯、炸鬼頭刀，搭米苔目乾麵一起吃超滿足。



#榕樹下米苔目-小滿雨生

地址：台東縣台東市博愛路362巷1-3號

電話：0963-148-519





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