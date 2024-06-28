玥老師在 Walker 占星幫你不踩雷！獅子座低調行事防小人，處女座包容伴侶不計較，牡羊座收斂脾氣少紛爭。



牡羊座：緩和脾氣，不惹是非

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週在職場上會遇到讓你爆炸的考驗，看到不順眼的事情，先別急著發脾氣，冷靜思考後再做出回應，避免引起更大的紛爭。感情方面也要多注意，有空約伴侶一起出遊散心，別讓負面情緒轉移到對方身上。







金牛座：工作突出，成績亮眼

整體運勢★★★★☆

愛情運勢★★☆☆☆

金錢運勢★★★★☆

事業運勢★★★★★

新的一週在工作方面會有不錯的成績，除了努力完成負責的任務之外，還可以多觀察公司的發展動向，遇到適合的機會，努力展現讓你更上一層樓。感情上容易因為生活瑣事吵架，耐心溝通才能有所共識。







雙子座：身心平衡，朋友同樂

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

』本週運勢很不錯，在工作上，跟同事互相幫忙，讓彼此都有好的發展，利用放假的時間安排休閒活動，聯絡三五好友一起相聚，放鬆之後讓自己可以身心平衡，發揮更大的動力。金錢運勢中上，研究投資理財，增加收入。







巨蟹座：好好溝通，別太逞強

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週，外界的磁場變動讓你感到十分不安，加上本身情緒起伏大，當你跟他人互動時，很容易產生雞同鴨講的問題。多聽旁人的意見，讓你更客觀的看待事情。這陣子，暫時避開重要的決定，以免衝動壞事。







獅子座：小人出現，低調行事

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢會有小人來攪局，有關工作的部分，凡事儘量獨立完成，過程中減少與人合作的機會，能降低事情發展的變數。在感情方面，你需要隨時保持理智思考，以防自己陷入他人的三角關係中。







處女座：體貼伴侶，維繫感情

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週感情發展不佳，跟伴侶之間會有不少摩擦，彼此都太在乎輸贏，在好勝心的作用下，容易說出難聽的話，想想對方的付出，用體諒的心化解衝突。在工作上會有對等的回報，只要認真做事，自然能得到大家的肯定。







天秤座：與人討論，向上發展

整體運勢★★★☆☆

愛情運勢★★★☆☆

金錢運勢★★★★☆

事業運勢★★★☆☆

本週工作運勢中上，當職場上碰到問題時，先不要有太多的想法，多跟主管討論，了解公司的方向，才不會做白工。記得展現積極的態度，讓你增加往上發展的空間。財運轉強，有短期獲利的機會。







天蠍座：小心感冒，保重身體

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週需要多注意身體健康，容易因為免疫力下降，被病毒細菌感染。就算工作忙碌也要記得吃飯，充足睡眠才能讓身體有修復的時間。感情方面，提醒自己別太猜疑，有任何疑問，先聽聽伴侶的想法，免得破壞之間的信任。







射手座：愛情甜蜜，工作粗心

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週感情運勢旺，單身的朋友，透過親友的介紹，有機會吸引到不錯的對象。工作表現不佳，沒耐心的你，面對瑣事容易會有粗心大意的問題，手上的工作多檢查幾次，別讓自己的疏失影響到團體唷！







摩羯座：開拓財源，洽談合作

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週，進入開創的磁場，你的工作跟財運都有不錯的發展，如果想要轉換跑道或是創業，可以多做準備。感情方面就比較辛苦，你常常專注忙自己的事情，忽略伴侶的感受，小心日積月累造成彼此的不開心。







水瓶座：提升專業，不做比較

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢略有不足，工作方面會遇到競爭激烈的情況，壓力大的時候，你無法發揮真正的實力，不如放下得失心，利用空閒充實專業知識，等待出頭的機會。心情煩躁先讓伴侶知道，互相包容，避免不必要的爭吵。







雙魚座：腳踏實地，工作回穩

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週運勢回升許多，工作進入正軌，腳踏實地去執行工作，就能完成目標。感情緣分佳，跟身邊的人互動融洽，有時間參加活動多認識新朋友。想要邁入下一個人生階段的朋友，可以在這陣子跟伴侶一起討論、進行規劃。





運勢隨著磁場有好有壞，讓我們保持愉悅的心情，也是吸引好運的一大關鍵。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。